Politica Nicolae Ciucă este încrezător: Planul Hrebenciuc nu o să le iasă. Vom câștiga alegerile







Fostul premier Nicolae Ciucă a spus că planul lui Hrebenciuc nu o să iasă și că PNL va intra în turul doi și că va câștiga alegerile parlamentare și prezidențiale.

Nicolae Ciucă e încrezător

”Planul Hrebenciuc înseamnă că sunt în stare să facă orice ca să câștige alegerile liderul PSD, prin mijloace nedemocratice. Am convingerea că nu îi vom lăsa, că vom intra în turul doi pe 24 noiembrie și vom câștiga alegerile parlamentare și prezidențiale în decembrie”, a declarat Nicolae Ciucă, președintele PNL și candidat la președinția României în fața liberalilor din județul Mehedinți.

El a mai spus că Marcel Ciolacu nu are nicio șansă să câștige alegerile. ”Nu va câştiga alegerile. Simplu. Nu va câştiga alegerile prezidenţiale”, a afirmat Ciucă.

Marcel Ciolacu vrea în turul doi cu Nicolae Ciucă

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus că vrea să ajungă în turul doi cu Ciucă, dar că românii vor decide acest lucru. „Mi-aş dori foarte mult în turul doi să intru cu Nicolae Ciucă. Am fost tot timpul întrebat cu cine îmi doresc, m-am abţinut, am zis că decizia aparţine românilor, lucru foarte adevărat. Cum s-a aflat acest plan secret. În primul rând e secret, dar îl ştie toată lumea. Cum pot eu să cer cuiva să voteze cu altcineva când el vrea să mă voteze pe mine? Eu tâmpenie mai mare nu am auzit”, a explicat Marcel Ciolacu.

Cel mai nou sondaj arată altceva

Un sondaj realizat de INSCOP Research în perioada 11-18 octombrie arată că în clasamentul intenției de vot pentru turul I al alegerilor prezidențiale conduce Marcel Ciolacu, urmat de George Simion și Mircea Geoană.În turul al doilea, Ciolacu ar câștiga împotriva oricărui contracandidat, cu excepția lui Mircea Geoană.

25,8% dintre alegători ar vota pentru Marcel Ciolacu (PSD), 20,4% pentru George Simion (AUR), 19,1% pentru Mircea Geoană (independent), 14% pentru Elena Lasconi (USR), 7,8% pentru Nicolae Ciucă (PNL).Pentru Cristian Diaconescu (independent) ar opta 4,4% dintre alegători, pentru Kelemen Hunor (UDMR) – 3,9%. Pentru Ludovic Orban (PMP și FD) ar vota 2,2%, iar pentru Cristian Terheș (Partidul Național Conservator Român) – 1,5%. Ana Birchall (independent) ar obține 0,3%. 0,5% spun că ar vota alt candidat.