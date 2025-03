Proteste în Danemarca. Mii de persoane în stradă, în semn de solidaritate cu Groenlanda

Mii de persoane au participat, în cursul zilei de sâmbătă, în Danemarca, la demonstrații de susținere a Groenlandei și împotriva presiunii președintelui SUA, Donald Trump, de a prelua teritoriul autonom din Danemarca.

Aproximativ 2.000 de oameni s-au adunat în fața ambasadei SUA la Copenhaga, iar aproape 1.000 de oameni s-au adunat în centrul celui de-al doilea oraş ca mărime din Danemarca, Aarhus, pentru a-și arăta solidaritatea cu insula arctică.

„Groenlanda este sub o presiune disproporţionată din partea Statelor Unite. Întotdeauna a fost o ţară paşnică, nu am avut niciodată această gândire de criză, este ceva nou”, a explicat Henriette Berthelsen, care a participat la organizarea protestului din Danemarca, pentru EFE.

Asistenta groenlandeză, care a trăit în Danemarca de zeci de ani, a mărturisit că se simte „neputincioasă” în fața amenințărilor din partea Statelor Unite și crede că o astfel de demonstrație este modalitatea ei de a-și asuma „responsabilitatea” și de a-și demonstra sprijinul pentru Groenlanda.

Protestul are loc la o zi după vizita controversată a vicepreședintelui SUA, JD Vance, la baza americană din Pittufik (nord-vestul Groenlandei).

Vizita a avut loc la câteva zile după anularea călătoriei soției sale, Usha Vance, în Nuuk și Sisimiut, care trebuia să participe la o cursă de sănii cu câini. Anularea a fost cauzată de criticile guvernelor danez și groenlandez, întrucât Groenlanda nu avea guvern după recentele alegeri.

