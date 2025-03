Monden Doinița Oancea, dezvăluiri șocante. Am plâns de dimineață până seara zile în șir







Doinița Oancea a dezvăluit că anumite roluri au solicit-o extrem de tare, mai ales că personajul ei era încărcat emoțional. Actrița a spus că nu poți imita plânsul pentru că nu vei transmite emoțiile reale ale personajului. Așa că timp de mai multe zile, aceasta a fost într-o stare deplorabilă să poate susține personajul.

Doinița Oancea, în lacrimi, zile în sir

Meseria de actor nu este tocmai ușoară. Consumul emoțional este de cele mai multe ori greu de manageriat. Donița Oancea a explicat că sunt anumite roluri care au secat-o de energie. „Mi-au plăcut toate personajele pe care le-am avut! Foarte ofertantă a fost Minodora. Am jucat-o pe o perioadă mai lungă de timp, 4 ani, au fost mai multe proiecte. Mi-a dat șansa să mă joc foarte mult și să am tot felul de situații. Pot să zic un personaj pe care nu l-aș mai vrea, cel puțin ultima parte. Găbița din “Lia, soția soțului meu”. Cam de pe la jumătate Găbița mea a suferit enorm, iar eu am suferit cu ea.

A fost un bagaj emoțional pe care l-am dus pe o perioadă lungă de timp! A fost pentru prima oară în viață când m-am bucurat că am terminat un proiect pentru că m-am încărcat foarte tare. Publicul a iubit foarte mult respectivul personaj! Erau zile de filmare în care aveam de plâns de dimineața până seara. Nu e vorba doar de a face să curgă niște lacrimi! Nu e stilul meu de muncă. Sunt actori care lucrează tehnic, da. (…)”, a explicat actrița.

Pe de altă parte ea mai spus că ar reveni oricând la rolul său din telenovelaInimă de țigan. Mai ales că mai sunt actori alături de care ar putea să facă un remake. ”O Minodora după aproape 20 de ani. Mai sunt câțiva actori cu care am putea să facem un remake. Strunilă, Viziru, mă mai gândesc. Ar fi interesant de văzut! Cred că ar fi bine primit de public”, a explicat actrița.