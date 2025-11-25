Trei investitori, inclusiv din UE şi SUA, vor activele Lukoil din România. Impactul asupra carburanților

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat marţi că trei companii şi-au exprimat intenţia de a achiziţiona activele Lukoil din România, care includ atât rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploieşti, cât şi reţeaua de staţii de carburanţi. Potrivit ministrului, discuţiile dintre potenţialii cumpărători şi concernul rus sunt în desfăşurare de câteva săptămâni.

În momentul de faţă sunt trei companii care şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona activele Lukoil în România, atât rafinăria cât şi reţelele de benzinării, care poartă negocieri direct cu concernul, încă de acum câteva săptămâni. Am fost notificaţi, suntem în legătură cu ei şi urmează să se parafeze această tranzacţie între două companii private, în care este evident că interesul nostru e ca această tranzacţie să fie făcută cât mai rapid, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul a precizat că există interes atât din partea unor companii româneşti, cât şi din partea unor investitori din Statele Unite şi din alte state membre ale Uniunii Europene. La nivel internaţional, ar exista inclusiv ofertanţi care au depus propuneri la nivel global.

Întrebat despre o eventuală scădere a taxării pe carburanţi în situaţia în care preţurile vor depăşi un anumit prag, ministrul Energiei a arătat că subiectul ar putea deveni tema unei dezbateri în coaliţia de guvernare.

„E o opinie personală, n-am avut discuţia până acum, dar cred că poate să fie o discuţie foarte serioasă. Sau cel puţin să nu crească”, a afirmat Bogdan Ivan, subliniind că, până în prezent, în cadrul coaliţiei nu a existat o discuţie oficială pe această temă.

Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că aprovizionarea cu benzină şi motorină nu va fi afectată de oprirea temporară a activităţii rafinăriei Petrotel-Lukoil din Ploieşti. Potrivit acestuia, „sunt stocuri suficiente în perioada actuală şi următoare pentru ca aprovizionarea cu benzină şi cu motorină să funcţioneze”.

Şeful Guvernului a explicat că sancţiunile impuse companiei Lukoil au termene diferite de intrare în vigoare. Pentru rafinăria din Ploieşti, acestea devin aplicabile în luna noiembrie, în timp ce reţeaua de staţii de carburanţi trebuie vândută până la jumătatea lunii viitoare.

În ceea ce priveşte plata salariilor angajaţilor rafinăriei, premierul a precizat că responsabilitatea revine angajatorului. Ilie Bolojan a declarat că Lukoil „trebuie să ia deciziile de rigoare” cu privire la personalul unităţii din Ploieşti.