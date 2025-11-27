Bolojan, despre scandalul studiilor lui Moșteanu: Dacă pleacă, e o decizie pe care el o ia. Eu i-am spus: Capul sus

Update 1. Premierul Ilie Bolojan a declarat, în legătură cu scandalul diplomelor lui Ionuț Moșteanu, că miniștrii acestui guvern sunt propuneri ale unor partide politice din arcul guvernamental. E cazul domnului Moșteanu. Eu am încercat să nu lucrez cu CV-uri, cu diplome, ci am încercat să mă duc să lucrez cu ministrul în sine. Am auzit și eu aspectele de azi și nu sunt în natura să îl pună în situație favorabilă, însă eu am avut colaborare bună cu Moșteanu. Am avut o discuție cu dânsul, e în Bosnia el acum.

Eu iau act de situația în care suntem – sunt adeptul stabilității pe poziție, având în vedere că suntem în plină negociere a programului SAFE. E important să existe o continuitate. Sper ca zilele acestea lucrurile să se lămurească. Dacă pleacă, e o decizie pe care el o ia. Eu i-am spus: Capul sus”.

Surse politice apropiate guvernului au suțin că Ilie Bolojan se pregătește să-i ceară demisia lui Ionuț Moșteanu — ministrul Apărării, după controversele legate de diplomele pe care acesta le-a prezentat în CV-uri anterioare.

Potrivit informațiilor apărute, este programată o discuție între premier și ministru când Moșteanu se va întoarce dintr-o vizită oficială în Bosnia.

În centrul scandalului se află discrepanţe majore între declaraţiile trecute de Moșteanu în CV-urile oficiale și verificările realizate de instituţiile de învăţământ.

În CV-ul publicat de Moșteanu pe site-ul companiei TAROM — în perioada în care activa în Ministerul Transporturilor — se menţiona că a absolvit Universitatea Athenaeum, specializarea Management, între 1996 și 2000.

Această informaţie era prezentă în momentul în care ocupa funcţii pentru care erau necesare studii superioare.

Ulterior, instituţia a reacţionat: Athenaeum a declarat că Moșteanu „nu a fost niciodată student la noi, nu a avut dosar de înscriere, nu are număr matricol şi nu figurează în arhive”.

Modificarea CV-ului și varianta Bioterra

După ce a devenit parlamentar, Moșteanu a publicat un alt CV – de data aceasta fără referire la Athenaeum. În schimb, se menţionau studii la Universitatea Bioterra, între 1996–1999, tot la Management.

Cu toate acestea, verificările realizate de Bioterra şi jurnalişti au scos la iveală mai multe neconcordanţe:

Conducerea Bioterra a declarat că Moșteanu a participat la cursuri între 1995–1999 — patru ani universitari, şi nu 1996–1999, cum figura în CV-ul său

Diploma de licență făcută publică indică o durată a studiilor de cinci ani — în timp ce CV-ul menţiona doar trei ani.

În plus, potrivit raportărilor jurnalistice, perioada III–IV a fost „compresată” într-un singur an universitar (1997–1998), ceea ce, conform legii care permitea astfel de excepţii doar studenților „excepţionali”, ridică întrebări asupra realităţii performanţelor lui Moșteanu.

Documentele publice privind educaţia ministrului prezintă contradicţii semnificative: date diferite de la Athenaeum, Bioterra, CV-uri temporare, postări publice, diplome cu date ce nu corespund clar cu perioadele de studiu declarate.

Imediat după izbucnirea scandalului, un val de critici politice s-a ridicat. Între cei care solicită demisia lui Moșteanu se numără George Simion — liderul AUR — dar și alți reprezentanți politici.

George Simion a declarat:

„Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a mințit în acte oficiale ale statului român, trecând în CV o facultate și o specializare inexistente, doar ca să poată prinde funcţii bine plătite la stat”.

Totodată, europarlamentarul Claudiu Târziu — președinte al unui alt partid — a susţinut că nu doar Moșteanu ar trebui să plece, ci că responsabilitatea cade și pe umerii prim-ministrului:

„Cel care trebuie să demisioneze este actualul său şef, prim-secretarul Ilie Bolojan”.

Pe de altă parte, guvernul a reacţionat prin vocea purtătoarei de cuvânt, Ioana Dogioiu, care a afirmat că nu a discutat cu Bolojan despre acest subiect și a sugerat că ar fi vorba de o „eroare materială” în CV-ul ministrului.

„Înţeleg, din postarea domniei sale, că este vorba de ceea ce s-ar numi o eroare materială, adică în CV-ul respectiv, în loc să treacă Facultatea Bioterra, pe care o terminase cu licenţă, conform diplomei, cu un an înainte de redactarea CV-ului, a trecut Athenaeum.”, a spus Dogioiu.

Ministra de mediu, Diana Buzoianu, colegă de partid cu Moșteanu, a venit de asemenea cu o reacţie de susţinere: potrivit declaraţiilor sale, Moșteanu „a venit asumat şi a explicat absolut toate lucrurile”, iar „ce s-a făcut în ultimul timp, la Ministerul Apărării” — în special gestionarea fondurilor — ar demonstra „că există competenţă”.

Potrivit surselor politice, decizia premierului Ilie Bolojan ar putea să fie luată în următoarele zile — în momentul în care ministrul Apărării se întoarce din deplasare.

Momentan, Bolojan nu a emis o decizie oficială, dar pregăteşte o discuţie cu Moșteanu.

Situaţia este complicată de mai mulţi factori:

existenţa celor două versiuni diferite de CV,

confirmarea că Moșteanu nu a fost student la Athenaeum,

discrepanţele privind durata studiilor la Bioterra,

reacţii dure din partea Opoziției și a publicului,

Toate acestea pun sub semnul întrebării legitimitatea deţinerii portofoliului Apărării de către Moșteanu.

În acelaşi timp, susţinătorii săi şi reprezentanţii guvernului încearcă să minimizeze problema, prezentând-o ca pe o „eroare materială” şi insistând pe realizările sale recente la minister.

Controverselor legate de studiile lui Moșteanu li se adaugă reputaţia critică a instituţiei din care provine — Universitatea Bioterra — care, potrivit unor relatări, a fost implicată în trecut în scandaluri privind credibilitatea diplomelor.

Acest context ridică întrebări serioase nu doar despre integritatea individuală a ministrului, ci și despre criteriile folosite în selectarea oficialilor de rang înalt din guvern.

Mai mult, indignarea publică este alimentată de faptul că funcţii importante — inclusiv legate de apărare naţională — ar putea fi ocupate de persoane cu CV-uri contestabile, ceea ce afectează percepţia asupra seriozităţii instituţiilor statului.

În zilele următoare, atenţia se va concentra pe decizia premierului Ilie Bolojan: va insista pe demisia ministrului Ionuț Moșteanu, va solicita o anchetă mai amplă sau va decide păstrarea acestuia la conducerea Ministerului Apărării?

De asemenea, va fi de urmărit reacţia partidelor din coaliţie, dar și a societăţii civile — dacă scandalul va duce la o revizuire a regulilor privind verificarea diplomelor și eligibilitatea pentru funcţii publice.

Totodată, rămâne de văzut dacă vor apărea alte informaţii relevante privind epoca în care Moșteanu a activat în structurile statului, când funcţiile ocupate necesitau studii superioare.