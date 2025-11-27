Ce știe Bolojan despre studiile lui Moșteanu. Dogioiu, despre traseul academic între Bioterra și Athenaeum
- Maria Dima
- 27 noiembrie 2025, 16:49
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi, că nu a discutat încă cu premierul Ilie Bolojan despre neclaritățile privind studiile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. „Nu am discutat acest aspect cu domnul premier, deocamdată cel puțin, am văzut doar ceea ce a comunicat public domnul Moșteanu.
Înțeleg, din postarea domniei sale, că este vorba de ceea ce s-ar numi o eroare materială, adică în CV-ul respectiv, în loc să treacă Facultatea Bioterra, pe care o terminase cu licență, conform diplomei, cu un an înainte de redactarea CV-ului, a trecut Atheneum. De ce s-a întâmplat asta, nu știu, nu am detalii”.
Dogioiu a mai spu că datele din documentele publicate de ministru confirmă finalizarea studiilor în 2015, la Bioterra: „Din CV am observat că data finalizării studiilor este certă, din postarea pe care a făcut-o și din datele de pe diplomă, și anume 2015, la Bioterra, cu specializarea pe inginerie. CV-ul înțeleg că este din 2016, dacă am datele corecte. Deci pare, nu dau eu verdicte, dar pare o eroare materială acolo”.
Universitatea Athenaeum: Ionuț Moșteanu nu a fost student
În CV-ul depus pe site-ul TAROM, pe vremea când lucra în Ministerul Transporturilor, Ionuț Moșteanu a trecut că a urmat Universitatea Athenaeum din București, la specializarea Management, între 1996 și 2000. În documentul respectiv, diploma de la Athenaeum apărea ca singura diplomă universitară deținută în acel moment.
Universitatea Athenaeum a transmis însă, într-un răspuns oficial, că Moșteanu nu figurează în evidențele instituției: „Dl Moșteanu Liviu-Ionuț, în prezent Ministru al Apărării Naționale, nu este absolvent al Universității Athenaeum din București, specializarea Management. Dl Moșteanu Liviu-Ionuț, în prezent Ministru al Apărării Naționale, nu a fost niciodată student al Universității Athenaeum din București”.
Universitatea a mai precizat și că programul de studii menționat nu exista în perioada trecută în CV. „Specializarea Management a fost autorizată provizoriu în cadrul Universității Athenaeum din București abia în anul 2020, în intervalul 1996-2000 programul de studii respectiv nefuncționând în cadrul universității noastre”, se arată în documentul semnat de prof. univ. dr. Emilia Vasile, președintele Senatului Universității Athenaeum.
Moșteanu și-a publica diploma
Tot joi, 27 noiembrie, Ionuț Moșteanu a publicat pe Facebook diploma de licență obținută la Universitatea Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, încercând să descâlcească haosul din parcursul său universitar.
Ministrul a spus că neconcordanța este „o greșeală” și că o recunoaște: „Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”.
Moșteanu a descris pe scurt și parcursul său academic: „Am intrat pe locul 45 la Automatică în 1992. În anul doi m-am apucat de muncă pentru a mă întreține, nu am mai terminat. M-am apucat de o nouă facultate, dar nu a fost atunci o prioritate pentru mine să dau licența, nu mi-a trebuit niciodată diploma în joburile private și în antreprenoriat. Am continuat să învăț în fiecare zi și încă o fac. Am finalizat facultatea în 2015 cu examenul de licență și am obținut diploma la Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, profil-inginerie economică, specialitatea-inginerie managerială”.
Ministrul a povestit iarăși că a lucrat două decenii în companii românești și multinaționale și că și-a construit cariera profesională și politică prin muncă: „Nu mă ascund, am muncit pentru fiecare etapă din viața mea și în privat, și în politică. Nu mi-a dat nimeni vreun loc călduț și nu am datorii politice”.
Studiile postuniversitare neterminate
Moșteanu a enumerat și studiile postuniversitare: „În 2017, în primul an de politică, Valeriu Nicolae ne-a ajutat pe câțiva dintre noii politicieni de la USR să înțelegem mai mult și mai repede noțiuni de filosofie politică. Dorința de a înțelege mai multe m-a stimulat să urmez masterul PPE (Philosophy, Politics and Economics) în engleză la Facultatea de Filosofie a Universității București. Lucrarea de disertație am amânat-o”.
Despre acuzațiile privind falsificarea CV-ului, ministrul a dat vina pe vitezăă: „Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”.
1 comentarii
Dogioiu e chiar mai penibila decat gunoaiele care-o platesc sa nu le lase cu ”onoarea nereperata”!
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.