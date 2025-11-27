Ce știe Bolojan despre studiile lui Moșteanu. Dogioiu, despre traseul academic între Bioterra și Athenaeum

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi, că nu a discutat încă cu premierul Ilie Bolojan despre neclaritățile privind studiile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. „Nu am discutat acest aspect cu domnul premier, deocamdată cel puțin, am văzut doar ceea ce a comunicat public domnul Moșteanu.

Înțeleg, din postarea domniei sale, că este vorba de ceea ce s-ar numi o eroare materială, adică în CV-ul respectiv, în loc să treacă Facultatea Bioterra, pe care o terminase cu licență, conform diplomei, cu un an înainte de redactarea CV-ului, a trecut Atheneum. De ce s-a întâmplat asta, nu știu, nu am detalii”.

Dogioiu a mai spu că datele din documentele publicate de ministru confirmă finalizarea studiilor în 2015, la Bioterra: „Din CV am observat că data finalizării studiilor este certă, din postarea pe care a făcut-o și din datele de pe diplomă, și anume 2015, la Bioterra, cu specializarea pe inginerie. CV-ul înțeleg că este din 2016, dacă am datele corecte. Deci pare, nu dau eu verdicte, dar pare o eroare materială acolo”.

În CV-ul depus pe site-ul TAROM, pe vremea când lucra în Ministerul Transporturilor, Ionuț Moșteanu a trecut că a urmat Universitatea Athenaeum din București, la specializarea Management, între 1996 și 2000. În documentul respectiv, diploma de la Athenaeum apărea ca singura diplomă universitară deținută în acel moment.

Universitatea Athenaeum a transmis însă, într-un răspuns oficial, că Moșteanu nu figurează în evidențele instituției: „Dl Moșteanu Liviu-Ionuț, în prezent Ministru al Apărării Naționale, nu este absolvent al Universității Athenaeum din București, specializarea Management. Dl Moșteanu Liviu-Ionuț, în prezent Ministru al Apărării Naționale, nu a fost niciodată student al Universității Athenaeum din București”.

Universitatea a mai precizat și că programul de studii menționat nu exista în perioada trecută în CV. „Specializarea Management a fost autorizată provizoriu în cadrul Universității Athenaeum din București abia în anul 2020, în intervalul 1996-2000 programul de studii respectiv nefuncționând în cadrul universității noastre”, se arată în documentul semnat de prof. univ. dr. Emilia Vasile, președintele Senatului Universității Athenaeum.

Tot joi, 27 noiembrie, Ionuț Moșteanu a publicat pe Facebook diploma de licență obținută la Universitatea Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, încercând să descâlcească haosul din parcursul său universitar.

Ministrul a spus că neconcordanța este „o greșeală” și că o recunoaște: „Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”.

Moșteanu a descris pe scurt și parcursul său academic: „Am intrat pe locul 45 la Automatică în 1992. În anul doi m-am apucat de muncă pentru a mă întreține, nu am mai terminat. M-am apucat de o nouă facultate, dar nu a fost atunci o prioritate pentru mine să dau licența, nu mi-a trebuit niciodată diploma în joburile private și în antreprenoriat. Am continuat să învăț în fiecare zi și încă o fac. Am finalizat facultatea în 2015 cu examenul de licență și am obținut diploma la Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, profil-inginerie economică, specialitatea-inginerie managerială”.

Ministrul a povestit iarăși că a lucrat două decenii în companii românești și multinaționale și că și-a construit cariera profesională și politică prin muncă: „Nu mă ascund, am muncit pentru fiecare etapă din viața mea și în privat, și în politică. Nu mi-a dat nimeni vreun loc călduț și nu am datorii politice”.

Moșteanu a enumerat și studiile postuniversitare: „În 2017, în primul an de politică, Valeriu Nicolae ne-a ajutat pe câțiva dintre noii politicieni de la USR să înțelegem mai mult și mai repede noțiuni de filosofie politică. Dorința de a înțelege mai multe m-a stimulat să urmez masterul PPE (Philosophy, Politics and Economics) în engleză la Facultatea de Filosofie a Universității București. Lucrarea de disertație am amânat-o”.

Despre acuzațiile privind falsificarea CV-ului, ministrul a dat vina pe vitezăă: „Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”.