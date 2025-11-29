Drulă cere dezbatere cu Ciucu sau retragerea acestuia. Ultima săptămână de campanie

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, l-a rugat public pe contracandidatul său liberal, Ciprian Ciucu, să participe la dezbateri în ultima săptămână de campanie electorală sau să se retragă din cursă. El a spus că alegătorii au dreptul să ia o decizie informată și că evitarea discuțiilor publice reprezintă o lipsă de respect față de bucureșteni.

„Intrăm în ultima săptămână de campanie electorală şi fac un apel la contracandidaţii mei Ciprian Ciucu şi Daniel Băluţă să facem măcar o dezbatere. Azi trebuia să aibă loc o astfel de dezbatere, organizată de Presshub şi Freedom House, dar niciunul dintre cei doi nu a răspuns invitaţiei. Bucureştenii au dreptul la competiţie de soluţii şi viziuni astfel încât să pună ştampila în deplină cunoştinţă de cauză”, a declarat Drulă, potrivit unui comunicat USR.

Candidatul USR a spus că în timp ce nu are așteptări de la Băluță, Ciucu, care solicită voturile alegătorilor de dreapta, ar trebui să dea șansa acestui electorat să aleagă printr-o dezbatere. “Îi e frică de dezbatere. Îi e frică de faptul că într-o dezbatere alegătorii îi vor vedea complicităţile”, a adăugat Drulă.

El a propus ca Ciucu să participe la două dezbateri în această săptămână, astfel încât alegătorii să decidă “cine va continua drumul onest început de Nicuşor Dan”.

În caz contrar, candidatul USR cere explicit retragerea contracandidatului liberal: “Bucureştiul nu are nevoie de un primar laş, care fuge de critici şi de responsabilitate”, a subliniat acesta în cadrul unei conferințe de presă.

În aceeași conferință, Drulă a prezentat documente despre care susține că ar demonstra că atât Daniel Băluță, cât și Ciprian Ciucu “nu s-au aflat pe drumul onest în mandatele de primari de sector în comportamentul faţă de mafia imobiliară”.

“Ciucu şi Băluţă au rătăcit drumul onest. Ei nu pot să continue ceva ce nu au făcut până nici până acum: un urbanism de calitate, după legi şi reguli şi fără favoruri făcute speculatorilor imobiliari”, a punctat candidatul USR.

Drulă a încheiat prin a invita alegătorii indeciși să viziteze site-ul său oficial, catalindrula.ro, pentru a cunoaște soluțiile și viziunea sa pentru București și pentru “a continua pe drumul onest început de Nicuşor Dan”.