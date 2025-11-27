Ciprian Ciucu, obligat de Biroul Electoral să șteargă postări electorale de pe Facebook și Tiktok

Biroul Electoral al Circumscripției București a dispus eliminarea a patru reclame politice ale lui Ciprian Ciucu de pe Facebook și TikTok., din campania electorală pentru funcția de primar general.

Biroul Electoral al Circumscripției nr. 42 – Municipiul București a emis patru hotărâri prin care platformele Facebook și TikTok trebuie să ștergă postări, fotografii și clipuri video publicate de Ciprian Ciucu în campania pentru alegerile parțiale din 7 decembrie 2025 pentru funcția de primar general. Deciziile au fost luate după plângerile ale doi petenți care au reclamat caracterul publicitar al materialelor și lipsa etichetării corespunzătoare.

Toate hotărârile califică materialele ca „publicitate politică” neetichetată, iar una dintre ele menționează explicit că postarea analizată constituie un act de dezinformare. Platformele vizate trebuie să respecte deciziile BEM și să elimine conținutul indicat.

Prima hotărâre, nr. 39 din 23 noiembrie 2025, a stabilit că postările și materialele video de pe pagina de Facebook „CiprianCiucuPagina” reprezintă publicitatea politică și nu respectă obligațiile de etichetare și indicare a finanțării prevăzute de Regulamentul (UE) 2024/900. Meta Platforms Ireland Limited trebuie să elimine conținutul indicat, inclusiv redistribuirile sau reîncărcările ulterioare pe teritoriul României.

A doua hotărâre, nr. 50 din 24 noiembrie, vizează videoclipuri publicate pe contul TikTok „@ciprianciucus6”, considerate tot publicitate politică neetichetată. TikTok Technology Limited este obligată să elimine materialele, iar decizia reia analiza juridică bazată pe Regulamentele 2024/900 și 2022/2065 și pe Legea 50/2024.

Hotărârea nr. 60 din 26 noiembrie 2025 vizează o postare de pe profilul personal al lui Ciprian Ciucu, pe care Biroul Electoral o califică drept act de dezinformare. Materialul susținea că la inițiativa sa a fost demarată cercetarea care a dus la ancheta Parchetului General privind aproape 300 de oligarhi și infractori ruși care ar fi obținut ilegal documente de identitate românești, afirmație contrazisă ulterior de Parchet.

Meta Platforms Ireland Limited este obligată să elimine postarea reclamantă și toate redistribuirile acesteia. Biroul a subliniat că lipsa etichetării și a mențiunilor privind finanțarea reclamelor politice face materialul neconform cu Regulamentul (UE) 2024/900 și Legea 50/2024, iar decizia este executorie.