Social

Campania electorală pentru Primăria Capitalei a început. Recomandările AEP

Comentează știrea
Campania electorală pentru Primăria Capitalei a început. Recomandările AEPSursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Campania electorală pentru Primăria Capitalei a început, iar candidații au două săptămâni la dispoziție să își prezinte mesajele și să convingă electoratul. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a transmis un mesaj prin care solicită competitorilor electorali „să contribuie la desfăşurarea unei campanii corecte şi transparente”.

Campania electorală pentru Primăria Capitalei a început

Durata campaniei electorale este prevăzută în Hotărârea de Guvern nr. 891/2025, actul care stabilește calendarul electoral al scrutinului.

Alegerile se desfășoară pe baza legislației specifice votului local, completată de hotărâri ale Guvernului, decizii ale birourilor electorale și dispoziții ale Autorității Electorale Permanente. De asemenea, se aplică Regulamentul european privind transparența publicității politice, care obligă partidele și candidații să marcheze clar materialele electorale.

Primăria Capitalei București

Primăria Capitalei / Sursa foto: Arhiva EvZ

Cum își pot face candidații campanie

Sunt permise afișele stradale, materialele din presă, cele difuzate la radio sau televiziune și promovarea în mediul online. De asemenea, pot fi distribuite broșuri și pliante, cu condiția să fie realizate după startul oficial al campaniei.

Drumul lui Daniel Nuță spre succesul internațional: Mă temeam după primul serial că va fi un one hit only
Drumul lui Daniel Nuță spre succesul internațional: Mă temeam după primul serial că va fi un one hit only
Lapoviță, ninsoare și polei în mai multe zone din țară, anunță ANM
Lapoviță, ninsoare și polei în mai multe zone din țară, anunță ANM

Legea interzice folosirea vehiculelor inscripționate cu mesaje electorale, difuzarea de materiale audio din autoturisme și organizarea de spectacole sau evenimente festive. Totodată, nu sunt permise bannerele, mesh-urile, corturile și alte forme de publicitate outdoor de mari dimensiuni.

Principalele repere ale calendarului electoral

  • 22 noiembrie - începutul campaniei;
  • 23 noiembrie - candidaturile devin definitive;
  • 24 noiembrie - stabilirea ordinii pe buletinul de vot;
  • 2 decembrie  - tipărirea buletinelor și desemnarea conducerii secțiilor;
  • 6 decembrie, ora 7:00 - încheierea campaniei;
  • 7 decembrie, 7:00–21:00 - votarea.

De la primele ore ale zilei de 6 decembrie și până la închiderea urnelor este interzisă publicarea sondajelor, difuzarea spoturilor electorale sau apariția candidaților în mass-media. În ziua votului nu pot fi prezentate exit-poll-uri, iar comentariile ori apelurile publice în favoarea unui candidat nu sunt permise.

Mesajul transmis de AEP

Cu puțin timp înainte de începutul oficial al campaniei, AEP a transmis un avertisment adresat politicienilor, cerând o competiție corectă, fără atacuri discriminatorii, îndemnuri la ură sau mesaje denigratoare pe criterii etnice sau religioase.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:28 - Drumul lui Daniel Nuță spre succesul internațional: Mă temeam după primul serial că va fi un one hit only
11:23 - Academicianul Ioanel Sinescu, premiat pentru 50 de ani de excelență în chirurgia urologică la Gala Capital Performeri...
11:20 - Dr Rodica Olteanu, la Gala Capital „Fac mereu ce pot mai bine pentru pacienții mei”
11:20 - Dr Cătălina Poiană „Niciun efort nu este prea mic pentru a sprijini resursa umană din sănătat
11:20 - Asist Univ Dr Angelica Vișan a fost premiată în cadrul Galei Capital
11:17 - Transformarea alunelor de pădure în făină, o alegere ideală pentru deserturi mai aromate

HAI România!

Dr Rodica Olteanu, la Gala Capital „Fac mereu ce pot mai bine pentru pacienții mei”
Dr Rodica Olteanu, la Gala Capital „Fac mereu ce pot mai bine pentru pacienții mei”
Dr Cătălina Poiană „Niciun efort nu este prea mic pentru a sprijini resursa umană din sănătat
Dr Cătălina Poiană „Niciun efort nu este prea mic pentru a sprijini resursa umană din sănătat
Asist Univ Dr Angelica Vișan a fost premiată în cadrul Galei Capital
Asist Univ Dr Angelica Vișan a fost premiată în cadrul Galei Capital

Proiecte speciale