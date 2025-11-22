Campania electorală pentru Primăria Capitalei a început. Recomandările AEP

Campania electorală pentru Primăria Capitalei a început, iar candidații au două săptămâni la dispoziție să își prezinte mesajele și să convingă electoratul. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a transmis un mesaj prin care solicită competitorilor electorali „să contribuie la desfăşurarea unei campanii corecte şi transparente”.

Durata campaniei electorale este prevăzută în Hotărârea de Guvern nr. 891/2025, actul care stabilește calendarul electoral al scrutinului.

Alegerile se desfășoară pe baza legislației specifice votului local, completată de hotărâri ale Guvernului, decizii ale birourilor electorale și dispoziții ale Autorității Electorale Permanente. De asemenea, se aplică Regulamentul european privind transparența publicității politice, care obligă partidele și candidații să marcheze clar materialele electorale.

Sunt permise afișele stradale, materialele din presă, cele difuzate la radio sau televiziune și promovarea în mediul online. De asemenea, pot fi distribuite broșuri și pliante, cu condiția să fie realizate după startul oficial al campaniei.

Legea interzice folosirea vehiculelor inscripționate cu mesaje electorale, difuzarea de materiale audio din autoturisme și organizarea de spectacole sau evenimente festive. Totodată, nu sunt permise bannerele, mesh-urile, corturile și alte forme de publicitate outdoor de mari dimensiuni.

22 noiembrie - începutul campaniei;

23 noiembrie - candidaturile devin definitive;

24 noiembrie - stabilirea ordinii pe buletinul de vot;

2 decembrie - tipărirea buletinelor și desemnarea conducerii secțiilor;

6 decembrie, ora 7:00 - încheierea campaniei;

7 decembrie, 7:00–21:00 - votarea.

De la primele ore ale zilei de 6 decembrie și până la închiderea urnelor este interzisă publicarea sondajelor, difuzarea spoturilor electorale sau apariția candidaților în mass-media. În ziua votului nu pot fi prezentate exit-poll-uri, iar comentariile ori apelurile publice în favoarea unui candidat nu sunt permise.

Cu puțin timp înainte de începutul oficial al campaniei, AEP a transmis un avertisment adresat politicienilor, cerând o competiție corectă, fără atacuri discriminatorii, îndemnuri la ură sau mesaje denigratoare pe criterii etnice sau religioase.