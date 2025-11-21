Nicușor Dan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Eu sunt un bucureştean care are un vot

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, că, în contextul alegerilor pentru Primăria Capitalei, este un bucureştean cu un singur vot şi că îşi doreşte continuitatea investiţiilor în oraş, precum şi stoparea practicilor mafiei imobiliare care au operat anterior.

Nicuşor Dan a afirmat că este „un bucureştean care are un vot” şi „un fost primar” preocupat de evoluţia oraşului, precizând că îşi doreşte continuarea investiţiilor şi oprirea activităţii mafiei imobiliare care a operat în trecut. El a subliniat că aceste aspecte rămân prioritare pentru dezvoltarea Capitalei.

”Cam astea sunt preocupările mele legate de Bucureşti”, a spus preşedintele, după un eveniment.

Declaraţia a fost făcută în contextul discuţiilor despre alegerile din Bucureşti şi despre o eventuală retragere a candidatului USR, Cătălin Drulă, din cursa electorală.

Cătălin Drulă a declarat că, potrivit unui sondaj recent, se situează pe locul al patrulea în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei, menţionând că fusese avertizat anterior despre evoluţia acestui tip de studii.

Candidatul USR a comentat rezultatele sondajului în raport cu acţiunile altor competitori, adresându-se direct liberalului Ciprian Ciucu, căruia i-a transmis că ”nu aşa se duce lupta”.. Drulă a subliniat că modul în care se desfăşoară lupta electorală trebuie să fie corect.

Potrivt barometrului „Informat.ro – INSCOP Research”, Cătălin Drulă se situează în jurul a 12% în rândul alegătorilor mobilizați, în timp ce competiția pentru Primăria Generală se concentrează în jurul lui Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și Ancăi Alexandrescu, susținută de AUR. Ciprian Ciucu rămâne principalul candidat din partea dreptei în această etapă a sondajului.

În rândul alegătorilor mobilizați, care reprezintă 62,9% din eșantion, clasamentul este următorul: Ciprian Ciucu – 27,1%, Daniel Băluță – 24%, Anca Alexandrescu – 21,3% și Cătălin Drulă – 12,1%. Studiul diferențiază între alegătorii potențiali, care indică o opțiune de vot, și cei care spun că vor participa sigur la urne.