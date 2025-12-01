Actualitate

Scandalul diplomelor. Sorin Grindeanu atacă mitul „oamenilor noi” din USR: I-au mințit că sunt din spuma mării

Scandalul diplomelor. Sorin Grindeanu atacă mitul „oamenilor noi” din USR: I-au mințit că sunt din spuma măriiSorin Grindeanu. Sursa foto: Razvan Valcaneantu/EEC
Într-o ediție incendiară a emisiunii „Punctul Culminant”, moderată de Victor Ciutacu, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac dur la adresa USR, acuzându-i de ipocrizie crasă și de trădarea principiilor care i-au propulsat în politica mare. Emisiunea a avut loc ieri, 30 noiembrie 2025.

Discuția a pornit de la fenomenul nepotismelor din instituțiile publice și a culminat cu o comparație acidă între scandalul diplomei de bacalaureat a premierului Ciolacu și controversele actuale privind studiile universitare ale unor miniștri USR. Sorin Grindeanu a catalogat situația drept „revoltătoare”, subliniind prăbușirea pilonilor morali pe care s-a construit Uniunea Salvați România.

Grindeanu devoalează strategia USR

Victor Ciutacu a deschis discuția cu o notă ironică, întrebând retoric unde ar trebui să se adreseze o „rudă cu puțină școală” care dorește o sinecură la stat. Sugerând că USR a devenit mult mai activ pe „piața angajărilor de rude” decât partidele tradiționale.

„Eu tot timpul am trăit cu impresia că acest partid s-a format pe baza plăcuței suedeze la adresa PSD-ului. Nimic altceva”, a replicat Grindeanu. Acesta a amintit de sloganurile „Fără penali în funcții publice” și „Fără nepotisme”, care, în opinia sa, au devenit ridicole în fața realității de la guvernare.

Potrivit liderului social-democrat, structurile deconcentrate tind să devină o „mare familie USR-istă”, un fenomen care, dacă ar fi fost patronat de PSD, ar fi scos sute de mii de oameni în Piața Victoriei. „Eu cred că i-au mințit. I-au fraierit că sunt altcumva, că sunt din spuma mării, că sunt oameni noi”, a adăugat Grindeanu, vorbind despre dezamăgirea profundă a electoratului care a sperat într-o schimbare reală a clasei politice.

Dublul standard: Ciolacu vs. Ministrul Apărării

Punctul central al dezbaterii l-a constituit dublul standard aplicat de opinia publică și de mass-media în privința studiilor demnitarilor. Sorin Grindeanu a rememorat „circul” mediatic de anul trecut vizând diploma de Bacalaureat a lui Marcel Ciolacu, contrastând acea perioadă cu liniștea suspectă din prezent, când un ministru USR (cu referire la ministrul Apărării) se confruntă cu acuzații privind veridicitatea studiilor superioare.

„Dânsul are o problemă. Încă nu e lămurit de la ce facultate și-a cumpărat diploma la bătrânețe. Are două opțiuni și mai nou i-a apărut și o a treia în CV”, a punctat ironic Victor Ciutacu.

În replică, Grindeanu a subliniat că, spre deosebire de „oamenii noi” care nu își pot clarifica parcursul academic, politicienii din partidele tradiționale pot oferi detalii precise, pe loc.

Testul de transparență: Grindeanu scos, „la tablă”

Pentru a demonstra diferența de transparență, cei doi au realizat un exercițiu ad-hoc de rememorare a parcursului universitar, sfidându-i pe cei din USR să facă același lucru.

Sorin Grindeanu a detaliat cu precizie cronologică anii săi de studiu: „Am intrat în 1992, anul în care am terminat liceul, la Facultatea de Matematică, secția Informatică a Universității din Timișoara. Am terminat în 1997. Ca să nu existe semne de întrebare, am fost ultima generație care a făcut cinci ani de facultate”. Acesta a menționat ulterior masterul în baze de date și faptul că a absolvit cu o medie de top, rămânând în mediul universitar.

La rândul său, Victor Ciutacu și-a prezentat propriile studii: „În 1995 am absolvit Facultatea de Utilaj Tehnologic pentru Industrie de Proces a Universității Politehnice București, intrat din prima”.

Concluzie: Dublul standard al USR

Concluzia liderului PSD din finalul emisiunii de la România TV a fost una amară: „Toată acea mașinărie pusă în mișcare anul trecut” împotriva PSD nu se mai activează astăzi, când acuzațiile de fals în acte de studii vizează reprezentanții USR.

„Anul ăsta există explicații. Sunt oameni noi”, a conchis ironic Grindeanu, sugerând că eticheta de „partid reformator” a funcționat ca un scut nemeritat pentru incompetență și impostură.

