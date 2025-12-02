Un celebru regizor, condamnat la închisoare. A primit și interdicție de călătorie

Regizorul iranian Jafar Panahi, în vârstă de 65 de ani, laureat al premiului Palme d'Or la Cannes pentru filmul Un simple accident, a fost condamnat la un an de închisoare de justiţia iraniană pentru „activităţi de propagandă împotriva statului”, a declarat luni avocatul său, Mostafa Nili.

Condamnarea include și o interdicţie de călătorie de doi ani, iar avocatul a precizat că intenţionează să facă apel împotriva deciziei.

Aceasta nu este prima confruntare a regizorului cu autorităţile iraniene. În 2010, Panahi a fost arestat și condamnat la șase ani de detenție tot pentru „propagandă împotriva regimului”. De asemenea, timp de aproximativ 15 ani, i s-a interzis să călătorească în străinătate, restricție care nu l-a împiedicat să continue să realizeze filme, adesea în condiții clandestine.

Recent, Un simple accident a atras atenția internațională, fiind ales să reprezinte Franța la următoarea ediție a Premiilor Oscar, la categoria Cel mai bun film internațional. Lungmetrajul, cu o durată de 1h 44min, a fost produs în secret și finalizat rapid din cauza presiunilor exercitate de autoritățile locale.

Filmul aduce în prim-plan criticile regizorului la adresa regimului de la Teheran, abordând teme sociale și politice sensibile.

În urmă cu zece zile, Panahi și-a exprimat regretul că academia americană nu permite artiștilor iranieni cenzurați să-și reprezinte țara natală la Oscar, afirmând: „Mi-aș fi dorit foarte mult să fie pentru propria mea țară, dar când o societate este oprimată, apar anumite dificultăți”.

De-a lungul carierei sale, Panahi a devenit un simbol al rezistenței artistice în fața cenzurii și restricțiilor impuse de regim. Filmele sale, realizate adesea clandestin, au fost recunoscute internațional pentru abordarea lor directă și curajoasă a problemelor sociale și politice din Iran.

Premierele și festivalurile internaționale continuă să aducă în prim-plan munca lui Panahi.