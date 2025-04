Monden Cannes 2025. Programul festivalului a fost completat







Festivalul de la Cannes a ajuns la cea de-a 78-a ediție și este așteptat de milioane de fani. Cu doar câteva zile înainte de start, programul celui mai așteptat eveniment al anului a fost completat. În competiția oficială a fost adăugat un thriller cu Jennifer Lawrence și Robert Pattinson, iar în secțiunea paralelă a fost inclus primul film regizat de actrița Kristen Stewart.

Festivalul de Film de la Cannes. Programul oficial

În competiția pentru Palme d’Or, care reunește 21 de filme, au fost adăugate recent două noi producții. Printre ele se numără „Die, my love”, regizat de Lynne Ramsay, cunoscută pentru „We Need to Talk About Kevin” și „A Beautiful Day”, cu Jennifer Lawrence și Robert Pattinson în rolurile principale.

Ajunsă la 55 de ani, regizoarea americană este a șaptea femeie inclusă în competiția pentru Palme d’Or. Selecția oficială a fost completată și cu „Mother and Child”, filmul regizorului iranian Saeed Roustaee, în vârstă de 35 de ani.

Anul trecut, Roustaee a fost condamnat la șase luni de închisoare în Iran, după ce a prezentat la Cannes producția anterioară, „Leila et ses frères”.

Competiția este așteptată de milioane de fani

În secțiunea Un Certain Regard, dedicată noilor voci din cinematografie, va fi proiectat primul film regizat de Kristen Stewart. Este vorba despre producția „The Chronology of Water”.

Filmul fostei vedete din „Twilight”, devenită un nume important în cinematografia de autor, spune povestea unei tinere care crește într-un mediu marcat de violență și alcool, găsindu-și în cele din urmă refugiul în literatură, potrivit producătorilor.

De asemenea, festivalul va proiecta într-o sesiune de la miezul nopții cel de-al doilea film regizat de Ethan Coen fără fratele său Joel, în care joacă Margaret Qualley, actriță remarcată în 2024 cu rolul din „The Substance”.

Festivalul de la Cannes nu a anunțat componența juriului

Cea de-a 78-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes va începe pe 13 mai, iar marele trofeu va fi acordat pe 24 mai. În deschiderea evenimentului, cântăreața franceză Mylène Farmer va susține o „performanță excepțională”, potrivit partenerului oficial Brut.

Festivalul îi va aduce un omagiu legendarului actor și regizor francez Pierre Richard, în vârstă de 90 de ani, prin proiecția celui mai recent film al său, „L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme”. Este primul lungmetraj pe care îl regizează după aproape trei decenii, iar lansarea oficială este programată pentru sfârșitul lunii septembrie.

Pe lista celebrităților așteptate se află Scarlett Johansson, aflată atât în fața, cât și în spatele camerei cu primul ei film, Denzel Washington, care va urca treptele pentru un nou proiect semnat de Spike Lee, și Robert De Niro, prezent pentru un omagiu special și pentru a primi un Palme d’Or onorific. Tom Cruise va fi și el la Cannes, unde va prezenta „Misiune: Imposibilă”, în afara competiției.

Componența detaliată a juriului nu a fost încă anunțată, dar se știe deja că președinta va fi actrița franceză Juliette Binoche.