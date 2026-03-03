Părintele Vasile Ioana: Cum ar trebui să vorbească un bărbat cu soția sa

Părintele Vasile Ioana a explicat la un podcast că există o frază folosită în familiile din România care pe el îl epuizează. Are legătură cu modul în care un bărbat se comportă cu soția lui.

Preotul a povestit că în multe familii din România există o propoziție care este spusă de către bărbați pe un ton autoritar. Omul bisericii desființează acest tip de comportament și spune că nu ar trebui să existe.

”Fiecare femeie ar trebui să vorbească cu bărbatul ei și să-l roage pe bărbat să nu îi mai spună: dă-mi să mănânc. Deci pe mine, mă epuizează acest ”dă-mi să mănânc”. Adică... Cine ești tu?! Tu ești Dumnezeu?! Care a venit așa din cer în fotoliu, în living să te servească o slugă?! Nu!”, a declarat părintele.

Vasile Ioana și-a întărit spusele explicând că femeia nu este o slugă, ci este lumina casei. Iar bărbatul ar trebui să se comporte în consecință cu cea pe care a ales-o soție.

”Femeia nu este o slugă. Femeia este o regină. Femeia este o bucurie, o lumină o mângâiere. Și atunci hai să schimbăm da-mi să mănânc cu ”iubita mea ce mâncăm astăzi și hai împreună”, a mai spus părintele.

Ba mai mult, omul bisericii a mai explicat că prin această sintagmă, bărbatul îți declară cumva agresivitatea. ”Pentru că acest ”dă-mi să mănânc” presupune o poziționare agresivă. Nu trebuie să îți dea nimeni să mănânci. Tu trebuie să pregătești împreună cu doamna ta masa. Și atunci îi arăți soției că îți pasă de munca ei și intri în bucătărie cu ea în lumea în care tu ar trebui să fii mereu prezent”, a declarat părintele Vasile Ioana.

De altfel, majoritatea fețelor bisericești care sunt și figuri publice susțin aceste afirmații legat de modul în care ar trebui să fie tratate femeile în familia tradițională.