Social

Părintele Vasile Ioana: Cum ar trebui să vorbească un bărbat cu soția sa

Comentează știrea
Părintele Vasile Ioana: Cum ar trebui să vorbească un bărbat cu soția saSursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Părintele Vasile Ioana a explicat la un podcast că există o frază folosită în familiile din România care pe el îl epuizează. Are legătură cu modul în care un bărbat se comportă cu soția lui.

Părintele Ioana, ferm în legătură cu activitățile din bucătărie

Preotul a povestit că în multe familii din România există o propoziție care este spusă de către bărbați pe un ton autoritar. Omul bisericii desființează acest tip de comportament și spune că nu ar trebui să existe.

 

bucătar, alimentele

Sursa foto: Dreamstime

”Fiecare femeie ar trebui să vorbească cu bărbatul ei și să-l roage pe bărbat să nu îi mai spună: dă-mi să mănânc. Deci pe mine, mă epuizează acest ”dă-mi să mănânc”. Adică... Cine ești tu?! Tu ești Dumnezeu?! Care a venit așa din cer în fotoliu, în living să te servească o slugă?! Nu!”, a declarat părintele.

Prințul William, pregătit „să meargă la război cu presa” după publicarea fotografiilor topless cu Kate Middleton
Prințul William, pregătit „să meargă la război cu presa” după publicarea fotografiilor topless cu Kate Middleton
Lista cu țările de evitat în această perioadă. Informații actualizate
Lista cu țările de evitat în această perioadă. Informații actualizate

Femeia nu este o slugă, susține preotul Vasile Ioana

Vasile Ioana și-a întărit spusele explicând că femeia nu este o slugă, ci este lumina casei. Iar bărbatul ar trebui să se comporte în consecință cu cea pe care a ales-o soție.

”Femeia nu este o slugă. Femeia este o regină. Femeia este o bucurie, o lumină o mângâiere. Și atunci hai să schimbăm da-mi să mănânc cu ”iubita mea ce mâncăm astăzi și hai împreună”, a mai spus părintele.

”Poziționarea este una agresivă”

Vasile Ioana

Pr. Vasile Ioana. Sursa foto: Facebook

Ba mai mult, omul bisericii a mai explicat că prin această sintagmă, bărbatul îți declară cumva agresivitatea. ”Pentru că acest ”dă-mi să mănânc” presupune o poziționare agresivă. Nu trebuie să îți dea nimeni să mănânci. Tu trebuie să pregătești împreună cu doamna ta masa. Și atunci îi arăți soției că îți pasă de munca ei și intri în bucătărie cu ea în lumea în care tu ar trebui să fii mereu prezent”, a declarat părintele Vasile Ioana.

De altfel, majoritatea fețelor bisericești care sunt și figuri publice susțin aceste afirmații legat de modul în care ar trebui să fie tratate femeile în familia tradițională.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Bosz Goroy spune:
    3 martie 2026 la 14:01

    Parintele Vasile Ioana sa si vada de cele dumnezeiesti, si sa lase cele lumesti in grija oamenilor.Oamenii sunt satui sa vina cineva tot timpul sa le spuna cum sa si traiasca viata. O femeie care accepta tutela unui barbat e o proasta care si merita soarta. Du te la scoala, fa liceu,fa facultate , ia ti un servici, fi stapana pe soarta ta, apoi vezi cine merita atentia ta si de ce.

Stiri calde

14:48 - Kievul pregătește licențierea importurilor de vin, struguri și alcool din Republica Moldova, ca răspuns la suspendare...
14:41 - Chatbot-ul Claude devine viral după interdicția Pentagonului. ChatGPT a fost detronat în SUA
14:38 - A patra zi de război în Iran vine cu atacuri masive de ambele părți. Și conflictul cu terorișii Hezbollah ia amploare...
14:37 - PSD cere responsabilitate în negocierile pentru bugetul pe 2026. Apel către coaliție
14:30 - Cultura română dintre tată și fiică
14:29 - Topul țărilor sigure, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și Ucraina. Lista actualizată

HAI România!

Cultura română dintre tată și fiică
Cultura română dintre tată și fiică
Fost ministru al Apărării, despre sistemele de protecție ale României în plin război: „Suntem într-o zonă fierbinte”
Fost ministru al Apărării, despre sistemele de protecție ale României în plin război: „Suntem într-o zonă fierbinte”
Anatomia Trădării. Ținta KGB: Axa București-Chișinău. Culisele celui mai exploziv dosar DIICOT
Anatomia Trădării. Ținta KGB: Axa București-Chișinău. Culisele celui mai exploziv dosar DIICOT

Proiecte speciale