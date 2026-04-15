Gheorghe Urschi, condus pe ultimul drum. Zeci de oameni vin să-și ia rămas-bun la Chișinău. Live text

Șefa statului, Maia Sandu, președintele legislativului, Igor Grosu și prim-mistru Alexandru Munteanu au venit să își ia rămas bun de la maestru.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al marelui Gheorghe Urschi a fost adus pentru ultima dată pe scena de la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Aici va avea un miting de doliu și procesiunea de rămas bun.

Oamenii trec rând pe rând la sicriul amplasat pe scena Palatului pentru a-și lua rămas-bun de la Gheorghe Urschi. La ora 12:00, va fi păstrat un moment de reculegere în memoria artistului.

Cabinetul de miniștri a păstrat miercuri un moment de reculegere pentru maestrul Gheorghe Urschi, condus în această zi pe ultimul său drum.

Premierul Alexandru Munteanu a declarat în debutul ședinței că l-a cunoscut ca pe un om simplu și foarte sincer, „așa cum sunt, de fapt, adevărații maeștrii”.

„Știa să aducă bucuria în casele oamenilor cu un șarm, cu note de ironie și sarcasm, însă întotdeauna cu dragoste, demnitate și recunoștință”, a subliniat Alexandru Munteanu înainte ca miniștrii să se ridice în picioare pentru a-l comemora pe artist.

Republica Moldova își ia rămas-bun de la „regele umorului” Gheorghe Urschi, în cadrul unor ceremonii funerare organizate la Biserica Sfânta Teodora de la Sihla și Palatul Național Nicolae Sulac. Autoritățile au instituit restricții de circulație în centrul capitalei, iar ziua de 15 aprilie a fost declarată zi de doliu național.

Ceremonia funerară a început la ora 09:00, cu serviciul divin și slujba de pomenire la Biserica Sfânta Teodora de la Sihla. Rând pe rând, oamenii care l-au apreciat pe artistul Gheorghe Urschi vin să-și ia rămas-bun. Ulterior, în jurul orei 09:50, cortegiul funerar s-a deplasat spre Palatul Național Nicolae Sulac.

Între orele 10:00 și 13:00, la Palatul Național Nicolae Sulac are loc ceremonia oficială de rămas-bun, unde colegi, oameni de cultură și cetățeni pot aduce un ultim omagiu maestrului.

Programul va continua cu un miting de doliu, în cadrul căruia vor lua cuvântul mai multe personalități, inclusiv președinta țării, Maia Sandu. După aceea, va avea loc procesiunea de rămas-bun.

La ora 13:00, cortegiul funerar va porni spre Cimitirul Central de pe strada Armenească, unde, începând cu ora 14:00, va avea loc ceremonia de înmormântare.

Traficul rutier va fi restricționat miercuri, 15 aprilie, pe mai multe străzi din centrul Chișinău în legătură cu funeraliile maestrului Gheorghe Urschi. Transportul public va fi redirecționat.

Pe strada Alexandr Pușkin, circulația rutieră va fi sistată între orele 09:45 și 10:00, pe tronsonul cuprins între străzile București și Veronica Micle.

De la ora 13:00, restricțiile se vor aplica pe traseul cortegiului funerar spre Cimitirul Central.

De la Palatul Național Nicolae Sulac, cortegiul se va îndrepta spre bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, apoi pe străzile Vasile Alecsandri și Alexei Mateevici, până la cimitir.

În semn de respect, ziua de 15 aprilie a fost declarată zi de doliu național în Republica Moldova.

Drapelele vor fi coborâte în bernă, iar cetățenii sunt îndemnați să păstreze un moment de reculegere în memoria celui care a adus zâmbetul în casele a generații întregi de moldoveni.

Gheorghe Urschi a fost un nume emblematic pentru scena artistică din Republica Moldova, remarcat printr-o carieră complexă în teatru, film, televiziune și literatură.

În calitate de regizor și scenarist, a creat pelicule memorabile, lăsând o amprentă de neșters asupra cinematografiei naționale.

Maestrul s-a stins din viață luni, 13 aprilie, familia anunțând că artistul a plecat după „5.422 de zile de luptă pentru viață”, după accidentul vascular suferit în 2011.

Gheorghe Urschi este Artist al Poporului, titular al „Ordinului Republicii” și Premiului Național, fiind declarat și Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău.