Politica de pașapoarte stârnește controverse. Trump cere intervenția instanței supreme

Administrația Trump a solicitat vineri Curții Supreme să permită aplicarea unei noi politici privind pașapoartele pentru persoanele transgender și nonbinare, care impune marcarea sexului ca masculin sau feminin conform certificatului de naștere.

Cererea intervine după ce o instanță inferioară a permis deja folosirea opțiunii „X” sau a identificatorului care corespunde identității de gen a solicitantului.

Aceasta este cea mai recentă rundă dintr-o serie de apeluri de urgență din partea administrației Trump, multe dintre ele ducând la victorii în instanțe, inclusiv în ceea ce privește interzicerea persoanelor transgender în armată.

Guvernul susține că nu poate fi obligat să folosească marcaje de sex considerate inexacte pe documentele oficiale, în timp ce reclamanții susțin că politica încalcă drepturile persoanelor transgender și nonbinare din Statele Unite.

Departamentul de Stat a modificat regulile privind pașapoartele după ce Trump a emis, în ianuarie, un ordin executiv prin care „recunoaște două sexe, masculin și feminin”, pe baza a ceea ce administrația numește „clasificarea biologică imuabilă a individului”.

Actorul transgender Hunter Schafer a declarat în februarie că noul său pașaport a fost emis cu marcaj de sex masculin, deși aplicația sa a indicat marcajul feminin folosit de ani de zile pe permisul de conducere și pașaport.

Un judecător a blocat politica administrației Trump în iunie, ca urmare a unui proces intentat de persoane nonbinare și transgender, care au spus că se tem să depună aplicații.

O curte de apel a lăsat ordinul judecătorului în vigoare, iar administrația Trump a cerut vineri Curții Supreme să suspende acest ordin până la finalizarea procesului.

„Constituția nu interzice guvernului să definească sexul în termeni de clasificare biologică a individului”, a scris procurorul general adjunct D. John Sauer.

El a făcut referire la decizia recentă a Curții Supreme, care a menținut interdicția privind îngrijirile medicale legate de tranziție pentru minori transgender, susținând că legea respectivă nu discriminează pe baza sexului.

Sauer a argumentat că această hotărâre sprijină decizia administrației Trump de a schimba regulile pentru pașapoarte emise în 2021.

Pe de altă parte, Jon Davidson, avocat principal al proiectului LGBTQ & HIV din cadrul American Civil Liberties Union, a declarat că

„Această administrație a luat măsuri escaladante pentru a limita drepturile persoanelor transgender în privința sănătății, libertății de exprimare și alte drepturi constituționale, iar noi suntem dedicați să le apărăm.”

Decizia Curții Supreme va avea implicații semnificative pentru mii de americani transgender și nonbinari, afectând capacitatea lor de a călători cu documente care reflectă identitatea lor de gen.

Organizațiile de apărare a drepturilor omului au avertizat că politica poate crea confuzie administrativă și poate expune persoanele vizate la discriminare și riscuri suplimentare.

Politica marchează un punct de cotitură în dezbaterea despre drepturile persoanelor transgender în SUA, evidențiind tensiunile între viziunea administrației Trump și protecțiile legale pentru minoritățile sexuale.

În timp ce guvernul susține că acționează pentru „corectitudine biologică”, criticii afirmă că este vorba despre o formă de restricție și marginalizare.