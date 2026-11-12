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Netflix elimină zeci de titluri până la finalul anului 2026. Ce filme și seriale nu vor mai fi disponibile pe platformă

Netflix elimină zeci de titluri până la finalul anului 2026. Ce filme și seriale nu vor mai fi disponibile pe platformăNetflix. Sursă foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Netflix pregătește noi modificări înainte de încheierea anului 2026. Mai multe filme și seriale ar urma să dispară de pe platforma streaming în luna decembrie, iar printre titlurile vizate se numără producții cunoscute, urmărite de publicul din întreaga lume. Lista include filme de acțiune, producții SF, drame, comedii și seriale care au adunat numeroși fani de-a lungul anilor. Printre cele mai cunoscute titluri anunțate pentru eliminare se află „Teen Wolf”, „Scandal”, „The Last Kingdom” și „Supergirl”, potrivit publicației What’s on Netflix.

Mai multe filme dispar chiar la începutul lunii decembrie

Prima zi a lunii aduce cele mai multe eliminări din lista publicată. Printre filmele care ar urma să părăsească Netflix se numără două producții din seria „Alien”, lansate în 1979 și 1986, dar și mai multe titluri cunoscute de public.

Pe listă apar:

  • „Alien” (1979) și „Aliens” (1986);
  • „The Karate Kid” (1984 și 2010);
  • „The Karate Kid Part II” și „The Karate Kid Part III”;
  • „Zero Dark Thirty” (2012);
  • „Sleepless in Seattle” (1993);
  • „Resident Evil: Retribution” (2012);
  • „Hellboy” (2019);
  • „The Wedding Planner” (2001);
  • „17 Again” (2009);
  • „The Art of Racing in the Rain” (2019).

Tot pe 1 decembrie sunt programate să dispară și mai multe seriale. Este vorba despre toate cele șase sezoane din „Teen Wolf”, dar și despre „Grantchester”, „Eastsiders” și „Victoria”.

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„Scandal” și „Supergirl” se numără printre serialele vizate

A doua parte a lunii aduce alte plecări importante pentru iubitorii de seriale. Pe 15 decembrie ar urma să fie eliminat „Supergirl”, cu toate cele șase sezoane, dar și primul sezon din „Castle Rock”.

Supergirl

Supergirl. Sursa foto: Captură video

Un alt titlu cunoscut este „Scandal”, serialul politic creat de Shonda Rhimes, care are șapte sezoane. Producția este programată să părăsească platforma pe 17 decembrie.

De asemenea, pe 16 decembrie ar urma să dispară „Crazyhead”, iar pe 14 decembrie este programată eliminarea tuturor celor patru sezoane din „Bonus Family”.

„The Last Kingdom” și „Gladiator” apar pe lista eliminărilor

Nici producțiile istorice și filmele de aventură nu lipsesc de pe lista titlurilor programate pentru eliminare.

Pe 9 decembrie ar urma să dispară toate cele cinci sezoane din „The Last Kingdom”, serialul care urmărește povestea lui Uhtred și luptele pentru controlul teritoriilor anglo-saxone.

Printre filmele care ar urma să părăsească platforma se numără și „The Northman” (3 decembrie), „Memento” (5 decembrie), „Lawrence of Arabia” (3 decembrie) și „Gladiator” (21 decembrie).

Lista continuă cu „How to Train Your Dragon” (2025), programat pentru 10 decembrie, și „Jurassic World: Rebirth” (28 decembrie).

Lista eliminărilor se încheie în ultima zi a anului

Până la finalul lunii decembrie sunt programate și alte modificări ale catalogului. Printre titlurile care urmează să dispară se află „Death to 2021”, „If I Hadn’t Met You” și „The App”.

Ultima zi a anului aduce eliminarea serialului „Yanxi Palace: Princess Adventures”, potrivit calendarului publicat.

Este important de menționat că datele pot suferi modificări, în funcție de acordurile de licențiere. De asemenea, lista prezentată se referă la oferta Netflix din Statele Unite. Utilizatorii pot verifica disponibilitatea fiecărui titlu direct în aplicație.

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