Ce mâncau americanii la fonsare SUA este o problemă care a revenit în atenția publică odată cu aniversarea a 250 de ani de la Declarația de Independență, scrie Fox News.

Obiceiurile alimentare ale americanilor din perioada în care au fost puse bazele Statelor Unite revin în atenție, pe fondul interesului tot mai mare pentru alimentele naturale și dietele bazate pe produse cât mai puțin procesate.

Așa-numita „Dietă 1776”, inspirată din meniul coloniștilor americani, pune accent pe ingrediente locale, preparate gătite acasă și alimente integrale, însă specialiștii avertizează că nu toate obiceiurile de atunci ar trebui copiate în prezent.

Potrivit cercetărilor realizate de Center for the Study of the Presidency and Congress (CSPC), alimentația coloniștilor combina tradițiile culinare europene cu ingredientele disponibile în America de Nord. Populațiile indigene au avut un rol esențial în această transformare, introducând porumbul, care a devenit rapid unul dintre alimentele de bază.

Din făina de porumb erau preparate diverse mâncăruri, precum „hasty pudding”, un terci asemănător mămăligii, sau „johnnycakes”, turte coapte pe plită, populare atât în nord, cât și în sudul coloniilor. Fasolea, dovleacul și cartofii s-au regăsit, de asemenea, frecvent în meniurile vremii.

Alimentația varia însă în funcție de regiune. În sudul continentului, unde orezul și bamele se dezvoltau ușor, bucătăria era influențată de tradițiile franceze și africane.

În schimb, în nord predominau obiceiurile culinare aduse de coloniștii olandezi, englezi și germani. În Maryland, peștele și fructele de mare, precum crabii și bibanul dungat, reprezentau o parte importantă a dietei.

Carnea era considerată un simbol al prosperității. Vita era foarte apreciată, în timp ce găinile erau crescute în special pentru ouă. Din motive economice, aproape nimic nu era irosit, iar organele și alte părți ale animalelor erau consumate în mod obișnuit.

Printre preparatele preferate ale primilor lideri americani se numărau și cele inspirate din bucătăria europeană. Thomas Jefferson, de exemplu, era cunoscut pentru pasiunea sa pentru vinurile franțuzești și pentru preparate precum macaroanele cu brânză.

Documentele istorice arată că din alimentația sa făceau parte și mazărea cu ochi negri, frunzele de napi și șunca.

Clasele sociale influențau puternic meniul zilnic. Persoanele cu venituri modeste consumau frecvent carne și pește sărate sau conservate, cârnați, bacon, budincă din ficat și organe, în timp ce familiile înstărite își permiteau produse considerate atunci de lux, precum făina albă și zahărul.

Un alt aspect surprinzător al epocii era consumul ridicat de alcool. Istoricul Adrian Miller afirmă că băuturile alcoolice făceau parte din viața de zi cu zi, inclusiv dimineața. George Washington a lăsat chiar o rețetă pentru „small beer”, o bere cu un conținut redus de alcool, consumată frecvent deoarece era considerată mai sigură decât apa, procesul de fermentare eliminând multe dintre bacterii.

Nutriționista Lisa R. Young, profesor asociat la Universitatea New York, consideră că dieta din 1776 are numeroase puncte forte, precum consumul de alimente integrale, gătitul acasă și evitarea produselor ultraprocesate. Totuși, ea avertizează că nu este recomandată copierea fidelă a meniului coloniștilor, deoarece multe dintre preparatele lor conțineau cantități mari de sare, grăsimi saturate și colesterol.

Specialista recomandă ca inspirația din alimentația de acum aproape 250 de ani să se limiteze la consumul de fructe, legume, leguminoase, cereale integrale, pește și carne slabă, evitând excesul de carne procesată și alcool. În opinia sa, o astfel de dietă poate fi încercată ocazional, însă nu ar trebui transformată într-un model alimentar permanent.