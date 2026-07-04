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Părintele fondator al SUA care a murit acum două secole, pe 4 iulie 1826

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Părintele fondator al SUA care a murit acum două secole, pe 4 iulie 1826Thomas Jefferson. Sursa: Wikipedia
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Din cuprinsul articolului

Thomas Jefferson a fost părintele fondator al SUA care a deținut al treilea mandat de Președinte american,după George Washington și John Adams. De numele său se leagă etape importante ale istoriei americane. A decedat acum două secole, la 4 iulie 1826, în Virginia. A rămas legat pentru totdeauna de proprietatea sa de la Monticello, Virginia.

Thomas Jefferson, originea și ascensiunea

Thomas Jefferson s-a născut la 13 aprilie 1743 la Shadwell, în Virginia, colonie americană. A fost exponentul republicanismului și a lansat conceptul de democrație jeffersoniană. De asemenea, a apreciat liberalismul clasic. A fost unul din fondatorii actualului Partid Democrat de astăzi.

Thomas Jefferson a fost unul din puținii Președinți americani cu adevărat savanți. A fost pasionat de agricultură, de horticultură, de arheologie, cripto-analiză și arhitectură. Domeniul său de la Monticello găzduiește numeroase invenții pe care le-a creat de-a lungul anilor.

Thomas Jefferson și realizările politice

Thomas Jefferson a redactat Statutul Virginiei pentru libertate religioasă din 1779-1786. Acest text legislativ a stat la baza atât a Primului Amendament al viitoarei Constituții a SUA din 1787, cât și a celor 10 amendamente cunoscute drept Bill of Rights inițiate în 1791, de către un alt „virginian”, James Madison.

A fost Guvernatorul Virginiei, în perioada 1779-1781, primul Secretar de Stat al SUA (Ministru al Afacerilor Externe) în perioada 1789-1795. al doilea Vicepreședinte al SUA în perioada 1797-1801. Între 1801 și 1809  a fost al treilea Președinte al SUA.

Măsuri epocale rămase în istorie

Președinția lui Thomas Jefferson a fost una dintre cele mai prolifice. În primul rând, SUA au achiziționat Louisiana de la Franța lui Napoleon în 1803. A urmat Actul Embargoului din 1807. A considerat necesar ca teritoriul nord-american să fie cunosccut spre vest. De aceea, Thomas Jefferson a fost interesat să sprijine Expediția lui Lewis și Clark din perioada 1804-1806. Expediția a avut un rol determinant în cunoașterea teritoriilor vest-americane până la Coasta Pacificului.

Thomas Jefferson a fost un om care nu s-a gândit niciodată să acumuleze averi. A ajuns până acolo încât proprietatea sa de la Monticello a fost amanetată. Creditorii îl urmăreau și urma chiar ordinul de evacuare. Congresul American a votat o decizie istorică. Proprietatea nu putea fi părăsită de către Jefferson cât timp era în viață.

Thomas Jefferson s-a stins din viață la 4 iulie 1826.

 

 

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