Descoperire neașteptată la Monticello. Un cuptor de cărămidă rescrie începuturile reședinței lui Thomas Jefferson

O descoperire arheologică recentă la Monticello aduce noi informații despre modul în care a fost construită celebra reședință a lui Thomas Jefferson, autorul Declarația de Independență a Statelor Unite, potrivit Fox News.

Cercetătorii au identificat un cuptor de cărămidă necunoscut anterior, datând din anii 1770, care a fost esențial în ridicarea primei versiuni a domeniului.

Situl a fost identificat în urma unor săpături începute în martie, pe partea estică a proprietății Monticello. Potrivit specialiștilor, structura aparține fazei inițiale de construcție a reședinței, cunoscută sub numele de Monticello I, ridicată înainte ca Jefferson să plece în Franța și să reproiecteze ulterior casa, după 1789.

Arheologii au descoperit un tipar distinct: o serie de pereți de cărămidă paraleli, cu spații între ei, caracteristici specifice unui cuptor utilizat pentru arderea cărămizilor.

Canalele erau umplute cu resturi de cărămidă arsă excesiv, iar solul din jur prezenta urme clare de expunere la temperaturi ridicate.

Crystal O’Connor, responsabilă de cercetările de teren la Monticello, a explicat că echipa nu a identificat imediat structura, însă dispunerea regulată a elementelor a indicat rapid funcția sa. „Modelul este un indicator clar al unui cuptor de cărămidă”, a precizat aceasta.

Cuptoarele de acest tip erau structuri temporare, în care mii de cărămizi necoapte erau stivuite și supuse unui proces de ardere care dura mai multe zile. După finalizarea procesului, cuptorul era demontat, iar materialele rezultate erau transportate către șantier.

Această descoperire confirmă faptul că producția de materiale de construcție avea loc direct pe proprietate, un detaliu care nu era documentat în hărțile, notițele sau corespondența lui Jefferson.

Mai mult, cercetătorii au identificat cărămizi speciale, realizate în forme decorative – curbate sau în formă de „S” – folosite în designul exterior al clădirii, în special în zona sălii de mese, datată în jurul anului 1772. Aceste elemente indică un grad ridicat de personalizare arhitecturală, rar întâlnit pentru acea perioadă.

Datele istorice sugerează că operațiunile erau gestionate de muncitori angajați, precum George Dudley sau William Bishop, însă procesul se baza în mare măsură pe munca persoanelor înrobite. Această realitate reflectă sistemul economic și social al Virginiei din secolul al XVIII-lea.

O’Connor a subliniat că Jefferson era implicat indirect în proces, stabilind contracte pentru cantități precise de cărămizi necesare fiecărei etape de construcție. Există și dovezi că, în 1774, acesta a analizat eficiența logistică a producerii cărămizilor pe loc, comparativ cu transportul lor, luând în calcul resursele necesare precum apă și lemn.

Specialiștii consideră că această descoperire schimbă modul în care este înțeleasă construcția Monticello. Deși situl este unul dintre cele mai bine documentate din Statele Unite, acest cuptor nu apare în nicio sursă scrisă cunoscută.

„Chiar și într-un loc atât de bine studiat, arheologia continuă să dezvăluie ceea ce documentele nu consemnează”, a explicat O’Connor.