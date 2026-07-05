Băsescu: Cel mai important summit NATO de la înfiinţare

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că reuniunea NATO care începe săptămâna aceasta la Ankara reprezintă un moment decisiv pentru viitorul Alianței Nord-Atlantice. În opinia sa, miza principală a summitului este clarificarea modului în care Statele Unite vor continua să se implice în arhitectura de securitate euroatlantică și în gestionarea eventualelor crize.

Fostul șef al statului a afirmat că întâlnirea liderilor aliați este cea mai importantă de la înființarea NATO, depășind chiar și reuniunile dedicate extinderii organizației.

„Cred că summitul NATO este cel mai important summit de la înfiinţarea organizaţiei. Sigur, au fost importante summiturile de extindere, dar acest summit va stabili în primul rând cât şi cum se vor implica Statele Unite, care va fi dimensiunea şi regula intervenţiei Statelor Unite în organizaţie şi în situaţii de criză”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte a subliniat că agenda reuniunii va include și alte subiecte esențiale pentru securitatea europeană, printre care sprijinul acordat Ucrainei, consolidarea Flancului Estic și respectarea angajamentelor asumate de statele membre privind majorarea bugetelor pentru apărare.

„De asemenea, summitul va trata problema Ucrainei, care e extrem de importantă şi pentru noi, a Ucrainei şi a flancului estic, susţinerea financiară pentru Ucraina, care se prefigurează a fi aprobată la nivelul de 70 de miliarde din partea NATO în acest an şi alte 70 de miliarde anul viitor.

O temă importantă va fi respectarea condiţiilor de finanţare a apărării, adică acel 5% sută, din care 3,5% pentru armată şi 1,5% la sută investiţii în infrastructură militară, cercetare şi aşa mai departe. Şi nu în ultimul rând, summitul va viza care este dimensiunea prezenţei trupelor americane în Europa”, a afirmat fostul preşedinte.

În ceea ce privește scenariile privind o eventuală reducere a prezenței militare americane pe continent, Băsescu susține că o retragere a trupelor SUA din Europa este puțin probabilă, întrucât interesele strategice ale Washingtonului sunt strâns legate de securitatea europeană.

„Povestea cu plecarea americanilor din Europa nu este fezabilă, pentru că chiar securitatea Statelor Unite este dependentă de prezenţa armatei Statelor Unite în Europa.

Deci va fi probabil o redimensionare şi o repoziţionare, plecând de la premisa că în anii următori Europa îşi va creşte capacitatea de apărare şi de reacţie dacă va fi nevoie, deci mutând greutatea, mutând accentul de pe capacitatea americană către capacitatea europeană de apărare”, a explicat Traian Băsescu.