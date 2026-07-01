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Anglia a tremurat din toate încheieturile pentru calificarea în „optimi”. Kane, salvator cu RD Congo

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Anglia a tremurat din toate încheieturile pentru calificarea în „optimi”. Kane, salvator cu RD CongoMinge de fotbal. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Anglia a obținut biletul pentru optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, însă victoria în fața reprezentativei din RD Congo a venit după un meci plin de suspans și emoții. Disputa din șaisprezecimile de finală ale turneului din Statele Unite, Mexic și Canada s-a terminat cu scorul de 2-1 în favoarea europenilor, după ce africanii au condus la pauză pe Atlanta Stadium.

Vicecampioana Europei a arătat slăbiciuni mari în defensivă și a fost obligată să alerge după egalare aproape tot meciul. Salvarea britanicilor a venit în ultimul sfert de oră, atunci când experiența supervedetei Harry Kane a înclinat balanța. Atacantul a reușit o dublă salvatoare, anulând avantajul stabilizat de africani încă din primele minute.

Anglia a tremurat din toate încheieturile pentru calificarea în „optimi”. Kane, salvator cu RD Congo

Partida din faza eliminatorie a turneului suprem a început practic de la scorul de 1-0 în favoarea „leoparzilor”. Brian Cipenga a dat lovitura în minutul 7, profitând de o minge lungă trimisă excelent de Chancel Mbemba. Fotbalistul care evoluează în Spania, la modesta CD Castellon, a trimis un șut plasat la colțul scurt și a bifat primul său gol în tricoul echipei naționale.

Reușita africanilor a surprins pe toată lumea, în condițiile în care selecționata „Three Lions” se mândrea cu o defensivă de fier înainte de această confruntare, având o serie impresionantă de cinci meciuri fără gol primit în ultimele șapte dispute disputate la Cupa Mondială.

Jucătorii pregătiți de Thomas Tuchel s-au trezit foarte greu din starea de șoc. Prima replică notabilă a englezilor a apărut abia în minutul 28, când mingea l-a izbit pe Ezri Konsa în careul de opt metri al adversarilor și a trecut agonizant pe lângă stâlpul porții.

Portarul Mpasi și barele au salvat RD Congo

În ciuda presiunii crescânde a favoriților, portarul Lionel Mpasi a fost eroul africanilor în prima parte, reușind intervenții de senzație. Goalkeeper-ul congolez s-a remarcat inițial la o lovitură de cap periculoasă a lui Jude Bellingham în minutul 30. Câteva minute mai târziu, în minutul 35, Harry Kane a fost deposedat în extremis de Axel Tuanzebe chiar în poziție centrală, la 11 metri de poartă, printr-un tackling curat, faza continuând cu o respingere salvatoare a lui Aaron Wan Bissaka de pe linia porții la reluarea lui Marcus Rashford.

Spre finalul reprizei, naționala din RD Congo a trecut pe lângă un uluitor 2-0. Yoane Wissa, atacantul legitimat la Newcastle United, a trimis mingea în bară din numai 5 metri, după o centrare perfectă a aceluiași Wan Bissaka.

În minutul 43, englezii au solicitat acordarea unei lovituri de la 11 metri în urma unei căderi în careu a lui Kane, aflat în duel direct cu portarul Mpasi. Centralul iordanian a lăsat jocul să continue, decizie confirmată și din camera VAR. Portarul Mpasi și-a continuat recitalul înainte de odihnă, blocând lovitura de cap a lui Bellingham din 7 metri și apoi un voleu violent expediat de Kane la o lovitură de colț executată de Declan Rice.

sursa: Facebook

Modificările lui Thomas Tuchel au adus victoria pe final

Partea secundă a început în aceeași notă de dominare sterilă pentru englezi. Rashford a trimis în plasa laterală în minutul 51, iar un minut mai târziu, șutul din unghi al lui Bellingham, deviat de Tuanzebe, a fost din nou parat de portarul celor de la Le Havre. RD Congo nu s-a apărat complet în propria treime și a pus probleme pe contraatac prin Nathanael Mbuku, al cărui șut de la distanță a fost deviat în corner de Elliot Anderson.

Momentul de cotitură s-a produs când selecționerul Thomas Tuchel a decis să schimbe extremele. Introducerile lui Bukayo Saka și Anthony Gordon au dinamizat ofensiva britanică. În minutul 75, Gordon a trimis o centrare perfectă în careu, iar Harry Kane a reluat cu capul de la 8 metri, restabilind egalitatea. Pentru Kane, meciul a avut o semnificație aparte, fiind banderola de căpitan purtată pentru a 91-a oară, un adevărat record istoric.

După câteva ocazii semnate de Anderson și Bellingham, golul izbăvirii a venit în minutul 86. Harry Kane a prins un șut necruțător sub bara transversală de la aproximativ 15 metri, declanșând sărbătoarea în tribune. Grație acestei reușite, atacantul celor de la Bayern Munchen a ajuns la cota 13 în istoria participărilor sale la Cupa Mondială, fiind depășit în clasamentul all-time de doar cinci legende ale fotbalului mondial: Lionel Messi (19 goluri), Kylian Mbappe (18 goluri), Miroslav Klose (16 goluri), Ronaldo (15 goluri) și Gerd Muller (14 goluri).

O performanță istorică pentru africani și un test de foc cu Mexic

Întoarcerea de scor realizată de englezi reprezintă o bornă istorică. Ultima dată când Anglia reușise să câștige un meci la Cupa Mondială după ce fusese condusă la pauză s-a întâmplat în urmă cu șase decenii, mai exact în legendara finală din 1966, terminată cu scorul de 4-2 împotriva Germaniei.

De cealaltă parte, RD Congo părăsește competiția cu fruntea sus. Aflată la a doua sa prezență la un turneu final mondial, după experiența nefastă din 1974 când a evoluat sub numele de Zair și a pierdut toate partidele, selecționata condusă de Sebastien Desabre a trecut în premieră de faza grupelor. Defensiva africanilor a cedat greu, statisticile arătând că în precedentele 57 de partide sub comanda tehnicianului francez, RD Congo încasase mai mult de un gol într-un singur meci.

Pentru trupa lui Thomas Tuchel urmează acum adevăratul test din optimile de finală. Anglia va juca împotriva uneia dintre țările gazdă, Mexic, într-o partidă programată duminică, pe un stadion care va fi cu siguranță o adevărată vulcan, la Ciudad de Mexico.

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