Horoscopul lui Dom’ Profesor,  19 septembrie 2025. SUA se retrage din memorandumul semnat cu Cehia

19 septembrie

Pe 19 septembrie s-au născut cardinalul de Richelieu, Emil Zatopek, Kossuth Lajos, Jeremy Irons, Twiggy, Angela Moldovan, Marcel Breslaşu Eugen Bădărău, Mihail Arnăutu, Ruxandra Sireteanu-Constantinescu.

Nimic în "Kalendar", în calendarul creştin sunt cei trei sfinţi de serviciu: Trofim, Sevatie şi Dorimedont! Dorimedont, ce nume sonor! Dar, cu siguranţă, nimeni nu şi-ar boteza băiatul... Dorimedont... sau, mai ştii, are începutul cu „dor” ceea ce poate duce la numele de alint „Doruleţ”! Haide, că bat câmpii cu graţie!

Doar câteva cuvinte despre cehul Emil Zatopek, pe care-l pomenim astăzi, cvadruplu campion olimpic, astăzi uitat, cum sunt uitate mai toate exemplele pozitive. Am mai vorbit despre asta dar voi repeta exemplele bune, pozitive, de câte ori este necesar! Adică, mereu!

Zatopek, născut în 1922, a fost cel mai bun atlet al mijlocului secolului XX pe distanţe medii. Un sportiv excepţional, un om complet, bun şi modest, foarte implicat politic şi social pentru progresul ţării sale.

Triplu olimpic la Helsinki, în 1952, unde a câştigat cursele de 5.000, 10.000 de metri şi cea mai importantă probă a Olimpiadei, maratonul! A fost supranumit „locomotiva cehească”! Zatopek a protestat, a spus, cu modestie, că el doar a urmat sfaturile şi stilul marelui alergător finlandez Paavo Nurmi, „finlandezul zburător”!

Emil a fost un sportiv inteligent şi plin de umor. Se spune că la una dintre conferinţele de presă a fost întrebat de ce are o figură suferindă, arată un efort imens, când aleargă. Emil a răspuns: „ştiţi, alergatul nu este gimnastică artistică sau dans pe patine. Şi apoi, cu cât arăt mai mult efort, cu atât sunt plătit mai bine!” Sala a izbucnit în râs.

Colonel în armata Cehoslovaciei şi membru influent de partid, prieten cu Dubcek. A fost unul dintre artizanii Revoluţiei de catifea, o aplicare timpurie a principiului „convergenţei sistemelor”, teorie atât de dragă celor de la Harvard.

În 1968, în august, Cehoslovacia este ocupată de trupele Tratatului de la Varşovia, mai puţin România. Emil Zatopek, un erou naţional, este degradat în urma unui simulacru de proces, scos de către sovietici din armată şi din partid şi trimis să muncească într-o mină de uraniu, adică condamnat la o moarte dureroasă, apoi la protestele internaţionale este pus să sape puţuri pentru apă.

Este reabilitat de Havel în 1990 care a spus: "Uitaţi-vă la el! Este un om bun, dar care nu a reuşit să alerge mai repede decât cei care îi dorea răul. Un ceh care şi-a confundat propriul destin cu cel al ţării!"

Pleacă într-o lume mai bună în anul 2000, după o boală lungă şi grea, urmare expunerii din mina de uraniu, dar fericit, după cum declara, că ideile sale au început să prindă viaţă!

Un singur episod din viaţa lui Emil Zatopek este edificator! În 1969 Zatopek primeşte, la Praga, vizita eternului rival, marele atlet, australianul Ron Clarke, care nu reuşise să-l întreacă pe Emil Zatopek, să fie olimpic.

Era o încercare a Occidentului de a face presiuni pentru îmbunătăţirea vieţii lui Zatopek. La despărţire, la aeroport, cehul îi strecoară australianului, în secret, un obiect. „Am crezut că este un document secret” relatează Clarke. Ajuns în avionul Qantas, teritoriu australian, Ron Clarke desface plicul şi rămâne stupefiat: în micul pacheţel strălucea o Medalie Olimpică de Aur, cea de la10.000 de metri, cu un singur bileţel „o meriţi cu prisosinţă”...

Vedeţi, în adolescenţa mea, mic burghezia dorea să fie onorabilă, fie că era în Occident fie în Est, la comunişti. Mic burghezia a existat şi va exista mereu, acum i se spune "clasa de mijloc". Exemplele de viaţă care se dădeau atunci tinerilor erau sportivi de talia lui Zatopek, artişti, medici, arhitecţi, muzicieni, mari scriitori. Oameni care făceau performanţă, aduceau binele şi frumosul în viaţa lor şi a celorlalţi.

Nu înţeleg de ce s-a scăzut aşa de mult nivelul exemplelor pentru tineret, direct la categoria curve şi pungaşi. Poate unde o bună parte a presei tabloide se identifică cu "exemplele"?

Să nu mă luaţi cu "aşa vrea publicul"! Am făcut atâtea sondaje de opinie, că era să fiu şi anchetat pentru unul dintre ele! Aşa că ştiu foarte bine că publicul nu are preferinţe, este omnivor, consumă orice i se oferă şi face fixaţii doar pe subiectele repetate şi îngroşate la nesfârşit!

Dacă s-ar repeta de două mii de ori pe zi, la tv, net şi ziare, teoria relativităţii a lui Einstein, ei bine, acestă teorie ar fi subiect de dezbatere naţională, de talk-showri nesfârşite, cu demonstraţii pro şi contra şi cu greve de protest!

Pentru că am început cu un subiect din Cehoslovacia, haide să continuăm cu subiecte din Cehia. Magdalena Hrozínková raportează, cu drag, din Praga cea de Aur:

Lupta împotriva dezinformării: SUA se retrage din memorandumul semnat cu Cehia

Statele Unite s-au retras dintr-un memorandum semnat cu Republica Cehă pentru a combate în comun dezinformarea, a relatat joi site-ul de știri iRozhlas.cz al radioului ceh. Informația a fost confirmată de Ministerul ceh de Externe, care nu a oferit detalii suplimentare.

Memorandumul a fost semnat în mai 2024 de ministrul ceh de externe, Jan Lipavský (SPOLU), și de fostul secretar de stat american, Antony Blinken, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor de externe ai NATO, la Praga.

Documentul s-a concentrat pe cooperarea cu Global Engagement Center, o agenție federală care combate dezinformarea externă, care a fost închisă anul acesta de administrația Donald Trump.

Potrivit unei purtătoare de cuvânt a Ministerului ceh de Externe, ministerul a primit o notă prin care se anunța încetarea memorandumului la 1 septembrie.

Ultimele cuvinte ale fostului președinte TG Masaryk vor fi dezvăluite vinerea aceasta

Vineri, astăzi, 19 septembrie, la ora 10:00, scrisoarea despre care se crede că conține ultimele cuvinte ale lui Tomáš Garrigue Masaryk, primul președinte al Cehoslovaciei, va fi deschisă de îndepărtatul său succesor, Petr Pavel, la Castelul Lány. Depus la Arhivele Naționale acum douăzeci de ani, acest plic secret a alimentat de atunci multe speculații cu privire la conținutul său exact. Deschiderea plicului va fi transmisă în direct la Radiodifuziunea și Televiziunea Cehă.

Joia aceasta, istoricii Dagmar Hájková și Milan Vojáček au anunțat că, înainte de publicarea mesajului lui TG Masaryk, acesta va fi supus unei evaluări rapide a autenticității. Aceasta va implica verificarea scrisului de mână al lui Jan Masaryk, care se presupune că a transcris cuvintele tatălui său. În caz de îndoială, arhiviștii vor indica acest lucru în program înainte de a citi scrisoarea cu voce tare. Textul va fi apoi trimis Arhivelor Naționale pentru o analiză aprofundată, care ar putea dura câteva săptămâni. Experții vor publica apoi documentul, prezentat în contextul vremii.

Între timp, site-ul web al Radiodifuziunii Cehe, iROZHLAS.cz, a lansat un site special intitulat „Plicul secret”. Pe lângă articole și arhive nepublicate anterior despre președinte, utilizatorii își pot împărtăși și teoriile despre conținutul scrisorii înainte de deschiderea oficială a acesteia, vinerea aceasta.

Literatură: Scriitorul american Dan Brown a fost primit la Castelul din Praga

Președintele Petr Pavel l-a primit joi pe scriitorul american Dan Brown, care a venit în Republica Cehă pentru a-și prezenta noua carte „Secretul secretelor”, a cărei acțiune se petrece la Praga, precum și la Londra și New York. „Sunt încântat să-l primesc pe Dan Brown la Castelul Praga, unde are o priveliște minunată asupra orașului care este decorul romanului său”, a declarat Petr Pavel.

„De îndată ce am decis să scriu despre conștiința umană, am știut că voi scrie despre Praga. Am iubit acest oraș de mult timp. Praga a fost metropola mistică a Europei încă din vremea lui Rudolf al II-lea”, a spus autorul celebrului „Codul lui Da Vinci”.

Joia aceasta, Dan Brown s-a întâlnit și cu cititorii cehi la Palatul Lucerna din Praga pentru a-și prezenta noul thriller, lansat în cehă de Argo pe 9 septembrie și publicat în engleză în aceeași zi. Au fost prezenți și editorii săi americani și cehi, Jason Kaufman și Petr Onufer.

La Praga, o piatră memorială în omagiu adus lui Pavel Tigrid

O piatră comemorativă, cunoscută și sub numele de „stolpersteine”, a fost amplasată miercuri în cartierul Vinohrady din Praga, în memoria lui Pavel Tigrid, scriitor, jurnalist, politician și figură importantă a exilului cehoslovac. Așezarea acestei pietre comemorative pe strada Kouřimská, în fața clădirii în care Pavel Tigrid a locuit ca student în anii 1930, a fost inițiată de Fondul Ceho-German pentru Viitor.

Evenimentul a avut loc în prezența copiilor lui Pavel Tigrid, care a murit în Franța în 2003, la vârsta de 85 de ani. În 1956, jurnalistul a cofondat revista exilului Svědectví (Mărturie), pe care a editat-o ​​până la începutul anilor 1990 la Paris.

Câteva sute de pietre memoriale au fost deja așezate în toată Republica Cehă, în special pentru victimele necunoscute ale Holocaustului.

„Orbis Pictus” de Comenius, bestsellerul secolului al XVII-lea, tradus în sfârșit în franceză

Cu aproape 250 de ani înainte de prima ediție a Petit Larousse illustré, o carte ilustrată cu descrieri ale acestora a avut un succes imens în Europa: Orbis sensualium pictus de pastorul, filosoful și educatorul moravian Jan Amos Komenský, cunoscut sub numele de Comenius. O lucrare „revoluționară” pentru copii, după cum subliniază traducătorul său francez Lucien X. Polastron. Chiar prima versiune franceză a fost publicată recent de Les Belles lettres, o ocazie de a o discuta cu autorul traducerii.

Îmi face plăcere să relatez știri normale dintr-o țară normală.

Cu speranța că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 19 septembrie 2025

BERBEC Nu pierde timpul, mai ales cu discuţii inutile, sterile. O zi favorabilă contactelor sociale profitabile, întâlnirilor fructoase. Eşti motivat şi interesat de rezultatul negociat astăzi! Eşti inspirat în domeniul financiar. Fă un tur pe la „activele” tale. Astăzi coopereaza, dar atenţie la confesiuni. Nu te lega la cap daca nu te doare capul – capul fiind guvernat în mod tradiţional de zodia Berbecului. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperi astăzi va face mare placere celei (celui) drag(i).

TAUR Fiecare încearcă să facă ceea ce îi place, de ce tu ai face altfel? Este momentul favorabil să explorezi noi direcţii de dezvoltare. Dacă nu te pricepi, amână, nimeni nu este perfect! Increderea eterna in prieteni se numeste loialitate. Astăzi verifici această vorbă veche din Orient. Din nou niste veşti aşa-şi-aşa. Odihneste-te mai mult, oboseala cronică s-a strâns ca o zgură şi poate să te afecteze. Concentreaza-te, lasă confuzia pe alta dată. Confuzie care iţi stă bine uneori. Astăzi, nu! Nu trebuie să schimbi nimic din proiectele pe termen lung.

GEMENI Pui sub semnul întrebării anumite proceduri şi obişnuinţe ale tale. Parcă ţi se ridică un văl de pe ochi! Astăzi încerci să gândeşti logic, numai în favoarea ta, a intereselor tale! Dar, poate fi chiar o perioadă monotonă ca vremea de afară, vreme de croşetat pulovere sau de făcut dragoste, că bani nu ai cu siguranţă de numărat! Condiţia este să amâni tot ce pare complicat şi neconfortabil pentru mai târziu.

RAC Stelele previn, nu obligă! Ai o zi mai densă, cu risc sporit. Nu trage tigrul de mustăți, e bine să fii precaut ca să eviţi o posibilă neplăcere, mai ales în domeniul sentimental. Toată perioada zilei de astăzi, dar mai ales dimineaţa este sub semnul lui Saturn, care întârzie lucrurile, dar le face mai consistente, importante şi rezistente. Emoţiile tale sunt pastelate iar poziţia relativă dintre Venus şi Marte arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru sexul frumos, sau bănos, în funcţie de sex şi orientare sexuală.

LEU Nu intra în bătălie! Retrăge-te acum şi luptă mâine. Nu-ţi epuiza resursele, replierea fără pierderi pregătește viitorul succes! Astăzi prevezi spectrul unui posibil eșec, poate sentimental. Nu uita de promisiunile facute. Astazi trebuie sa stai linistit si sa astepţi ca ziua sa treacă. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru a evita o mica decepţie sentimentală. Rezervă ziua numai activităţilor de rutină. Astăzi nu este indicat să începi noi afaceri sau noi relaţii.

FECIOARĂ Astăzi laşi timpul să treacă păgubos, fără să faci nimic. Insistă ca să reuşeşti! Ca să ai energie şi motivaţie stelele te sfătuiesc să-ţi organizezi o seară de amor plăcută şi relaxantă. Promovează propriile interese, bazându-te pe prietenii vechi. Pe de altă parte este bine să foloseşti cât mai multe ocazii să te relaxezi. Întârzierile şi amânările te enervează teribil dar totuşi, nu lua nici o decizie importantă, amână până vei avea mai multe informaţii – cel puţin până mâine.

BALANŢĂ Vrei să faci puţină ordine. Nu îţi plac situaţiile neclare, nu eşti pescuitor în ape tulburi! Cu atât mai mult în relaţiile de serviciu. Dar îţi plac secretele şi eşti discret, când trebuie! Calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le fie în afaceri, fie în dragoste. Poţi să obţii un favor, fie la serviciu, fie acasă, în familie sau cuplu. Nu amesteca, însă, plăcutul cu utilul.

SCORPION Realizezi că ai unele rezultate bune în muncă, meserie, profesie, unde lucrezi sau înveţi. Încet şi sigur revii la o formă bună, după o vară foarte frumoasă, dar foarte obositoare. Sfatul stelelor este, dacă eşti în ţară şi mai precis în capitală, să eviţi întâlnirile cu partenerii de afaceri dimineaţa, sub diferite motive. Lasă totul după ora prânzului. În schimb tot ceea ce ţine de familie, dragoste şi anturajul apropiat sunt foarte bine aspectate, toată ziua.

SĂGETĂTOR Se pare că astăzi se deschide o cale nouă, care îţi atrage atenţia! Încă de dimineaţă, ca un licurici în întuneric, un mic amănunt te pune pe gânduri. Stelele spun să-ţi urmezi intuiţia! Nu rata ocaziile! Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar să nu te implici total. Astăzi poţi profita de o situaţie conjuncturală, şi/sau vei culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Fără nici o supărare, fără nici un reproş – fiecare pare că joacă pe „tabla” lui proprie fără să-i pese de ceilalţi, pentru că egoismul conduce jocul!

CAPRICORN Nu te pregăti pentru evenimente gen drobul de sare! Ai un mod de abordare prudent şi îţi place să rezolvi lucrurile clar şi net, dar azi trebuie să fii realist, să nu-ţi risipeşti forţele. Îţi faci planuri peste planuri dar pâna la urma viaţa, destinul, soarta pare ca hotarăşte. Sau, mai curând, sunt hotărârile, Liberul Arbitru ale celor de care depind “soarta” noastră. După o dimineaţă plină este bine să eviţi izbucnirile emoţionale şi să te relaxezi. Nu este indicată schimbarea la care te gândeşti!

VĂRSĂTOR Viclenie şi poate puţină ipocrizie! Aşa sunt timpurile, aşa sunt oamenii. Trebuie să te adaptezi ca să supravieţuieşti. Dar, în forul tău interior păstrează neatinse morala şi etica! Astăzi rupe orice discutie care poate degenera in scandal cu anturajul, cunoscuti sau necunoscuti chiar, şi cu banca pe care o intalneşti pe stradă. Asta nu inseamna sa fii defetist, ci din contra, sa dai dovada de o mare putere si chiar de impertinenta. Nu vrei să te cerţi pentru ca eşti superior, aşa că nu vrei să te cobori la certuri inutile din care numai ceilalţi vor avea de suferit !

PEŞTI Ar trebui să fii realist, să stai cu picioarele pe pământ. Nu eşti nici invincibil, nici imortal. Astăzi eşti distrat, dar eşti binedispus şi nimeni nu te poate scoate din starea aceasta! Ceva, minor, poate încurca o mulţime de lume – buturuga mică... Fă-ţi socotelile, bilanţuri şi alte delicatese care îţi arată coordonatele prezentului. Plictisitoare şi cenuşii pot fi unele zile, dacă nu sunt condimentate de intervenţiile amicilor! Nu-ţi fă planuri pe termen lung, decât ca să zăpăceşti anturajul. Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem...