U Cluj a pierdut cu Csikszereda și Ovidiu Sabău a anunțat că pleacă de la echipă

Sâmbătă, în etapa a 12-a din Superliga, FK Csíkszereda a bifat un moment istoric: prima victorie din istoria clubului în prima ligă. Echipa pregătită de Robert Ilyeş s-a impus cu scorul de 2-1 în fața formației Universitatea Cluj, pe teren propriu, la capătul unui meci intens, cu numeroase ocazii și intervenții spectaculoase ale portarilor. La finalul partidei, Ovidiu Sabău a anunțat că dorește rezilierea contractului.

Deși venea după o serie de rezultate modeste, echipa din Miercurea Ciuc a început în forță partida. În primele 12 minute, portarul oaspeților, Gertmonas, a fost nevoit să intervină decisiv la șuturile lui Bodo și Végh, evitând deschiderea scorului. Presiunea gazdelor a dat însă roade în minutul 19, când Szalay a profitat de o eroare în defensiva clujeană și a trimis precis pe lângă portar, aducând bucuria suporterilor din Harghita.

FK Csíkszereda a continuat să domine și putea intra la vestiare cu un avantaj mai mare. În minutul 44, Celic a trimis mingea în bară, la capătul unei faze fixe, iar imediat după, clujenii au avut o șansă uriașă de egalare.

Fabry a rămas singur cu portarul Pap, însă goalkeeperul gazdelor a intervenit senzațional, păstrând avantajul echipei sale.

Startul reprizei secunde a adus o nouă bucurie pentru fanii ciucani. În minutul 48, Dolny a profitat de o minge respinsă greșit de apărarea oaspeților și a dublat avantajul gazdelor cu un șut puternic din interiorul careului.

În minutul 63, același Dolny a fost aproape de „dublă”, dar Gertmonas a respins cu piciorul o minge periculoasă. Universitatea Cluj a încercat să revină în meci, însă a avut ghinion: în minutul 84, Cissé a înscris, dar golul a fost anulat pentru offside.

Eforturile ardelenilor au fost răsplătite abia în prelungiri. În minutul 90+4, Postolachi a marcat golul de onoare, însă era prea târziu pentru o revenire.

La finalul meciului, FK Csíkszereda a fost aplaudată în picioare de suporterii locali. Cu acest succes, formația din Harghita ajunge la opt puncte și urcă pe locul 14 în clasament, depășind zona retrogradării.

De cealaltă parte, Universitatea Cluj rămâne cu 14 puncte, ocupând poziția a noua, iar presiunea pe antrenorul Ioan Ovidiu Sabău crește, având în vedere ultimele rezultate sub așteptări.

La interviul de la finalul partidei, Sabău a spus că așteaptă o discuție cu oficialii clubului, pentru a putea rezilia pe cale amiabilă înțelegerea. Acesta și-ar fi dorit să plece încă din perioada de pregătire, din vară, dar a rămas la echipă.

„În momentul de față prea multe nu sunt de spus, ați văzut cum arătăm. E clar că acești jucători au nevoie de încredere, să fie susținuți. Eu personal voi avea o discuție cu conducerea să reziliem contractul pe cale amiabilă, să găsim o înțelegere. Am mai cerut asta înainte de începerea campionatului, în perioada de pregătire.

Era foarte greu să accepte rezilierea pentru că veneam după un an excepțional, poate cel mai bun din istoria clubului. Acum decizia va fi mai ușoară. Există o înțelegere, un contract cu clauze. Trebuie să avem o discuție și să găsim o cale. Echipa are nevoie de altceva.

Prea multe nu vreau să spun, la cald sunt multe de spus și nu vreau să îmi pară rău. Au nevoie de susținere, transferuri nu mai pot fi făcute, și ei trebuie ajutați și susținuți inclusiv de fanii noștri care sunt dezamăgiți, supărați și nemulțumiți și de mine 100%.

Voi avea o discuție cu cei din conducere să vedem ce este cel mai bine pentru acest club și această echipă. Știu exact ce s-a întâmplat la începutul pregătirii, când am terminat campionatul cu realizări importante. Nu s-a putut rezilia atunci contractul, acum cred că și pentru cei din conducere va fi mai ușor având în vedere forma echipei.

În play-off am anticipat ce se va întâmpla, am discutat cu conducerea de ce avem nevoie. Nu vreau să înțeleagă că ei sunt de vină pentru că vreau să reziliem.

Nu e importantă persoana mea, trebuie găsite soluții pentru a scoate echipa din această perioadă.Nu vreau să spun prea multe. E greu din 5-6 metri să punem mingea în poartă, să câștigăm dueluri. Sunt probleme care trebuie rezolvate. Poate e vorba și de pregătire”, a spus Sabău după meci.

FK Csíkszereda: Pap – Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi – B. Végh, Veres – Anderson Ceara (Jebari 67), Bodo (Bakos 76), Szalay (Dusinszki 62) – Dolny (Eppel 76). Antrenor: Robert Ilyeş

U Cluj: Gertmonas – Chipciu, J. Cissé, I. Cristea, Miguel Silva – Drammeh, Artean (Macalou 46), Bic (Murgia 55) – El Sawy (A. Trică 46), Fabry – Postolachi. Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

Cartonașe galbene: Bodo 72 / El Sawy 41 Arbitru: Viorel Flueran VAR: Bogdan Dumitrache