Peste 1.370 de instituții, vizate de reforma Oanei Gheorghiu în companiile de stat

„Nu mi-a spus nimic să nu fac. Domnul Bolojan mi-a dat, mi-a spus, ca am mână liberă să fac lucruri să... Cum vă ziceam, e a cincea zi. Ce facem acum, în momentul ăsta, este să definim clar lucrurile pe care le avem de făcut. Mandatul meu este un mandat de reformă, de digitalizare, de debirocratizare. Și o să le iau pe rând. Ce înseamnă reformă? Înseamnă, în primul rând, reforma companiilor de stat”, a spus aceasta, la emisiunea „În fața ta”.

Noul vicepremier a precizat că ar fi vorba despre peste 1.370 de instituții care necesită măsuri de restructurare: „Dintre cele 1.370 de entități, foarte multe sunt la ministerele de resort. Deci facem o mapare a acestor companii și încercăm să să stabilim clar responsabilitățile între ministere și între membrii guvernului”.

Ea a menționat că reforma nu va fi gestionată exclusiv de ea, urmând să fie împărțită între mai mulți vicepremieri.

„Nu doar eu am reformă în portofoliu. Mai sunt și alți viceprim-miniștrii care se vor ocupa de partea asta. Deci vom face o splituire a lucrurilor de care ne ocupăm și asta se va întâmpla destul de curând. E cam project management. Stabilim clar ce avem de făcut, că, fără să stabilim clar ce avem de făcut, nu știm. Apoi ne stabilim obiectivele, strategia și apoi venim cu indicatorii”, a mai explicat Oana Gheorghiu.

Referindu-se la atacurile apărute în mediul online după ce numele ei a fost menționat în presă, Oana Gheorghiu a declarat că Ilie Bolojan nu a fost nevoit să intervină în apărarea sa și că nici nu i-a solicitat acest lucru.

„Nici nu cred că e nevoie să iasă. Eu nici nu i-am cerut, nici n-am discutat cu dânsul despre asta și nu cred că întotdeauna trebuie să ieși și să te bați cu lucruri pe care n-ai cum să câștigi, nu ai cum, n-ai cum să câștigi când oamenii spun pe surse anonime. Cum să combați când e o sursă anonimă, fără nicio dovadă. Eu știu că jurnalismul se face cu surse care pot să fie anonime, dar produc dovezi sau cu surse care sunt publice”, a mai spus aceasta, în timpul emisiunii.