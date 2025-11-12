Sorin Grindeanu, despre relația cu Ilie Bolojan: Stăm la o cafea, mai și mâncăm câteodată

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit deschis despre relația sa cu premierul Ilie Bolojan, partenerul de coaliție, precizând că aceasta este una „strict de lucru”. În cadrul unui interviu, social-democratul a recunoscut că cei doi discută frecvent, au întâlniri periodice și chiar mai iau masa împreună, însă a subliniat că relația „se poate îmbunătăți”.

Întrebat de jurnalistul Cristian Leonte cum ar descrie legătura pe care o are cu premierul, Grindeanu a răspuns direct: „De lucru. Cum ați zis dumneavoastră. De lucru”, a declarat Sorin Grindeanu pentru Știrile Pro TV.

Social-democratul a explicat că dialogul între cei doi lideri există constant, deși este unul strict profesional. „Fac toate din aceste lucruri enumerate de dumneavoastră. Și vorbim la telefon, și ne întâlnim, și stăm și la o cafea sau un ceai. Mai și mâncăm, câteodată.”

Liderul PSD a menționat că întâlnirile cu premierul au loc, de regulă, în spații oficiale. „Depinde. Ori la Guvern — că să știți, chelnerii sunt în continuare acolo — ori la Parlament.”

Întrebat dacă există discuții între ei privind tensiunile politice sau atacurile din ambele partide, Grindeanu a negat categoric: „Nu avem discuții de acest tip. Și nici eu nu-l întreb de excesele unor membri PNL. Lucrurile se întâmplă în ambele direcții, nu într-una singură.”

Deși afirmă că relația de colaborare funcționează, liderul social-democrat recunoaște că există loc de îmbunătățire. Întrebat cine ar trebui să facă primul pas pentru o colaborare mai bună, Grindeanu a răspuns echilibrat; „Cred că amândoi putem să contribuim la îmbunătățirea relației. Nu e o treabă în care cineva să fie înger și celălalt demon. E loc de mai bine la amândoi.”

În aceeași emisiune, Sorin Grindeanu a detaliat criteriile după care a ales invitații la Congresul PSD, explicând de ce fostul premier Adrian Năstase a fost invitat, iar Liviu Dragnea, nu.

„Adrian Năstase a reprezentat și reprezintă pentru istoria PSD, dar și pentru istoria României un prim-ministru care a condus, din punctul meu de vedere și numai al meu, cel mai performant guvern de după Revoluție. Adrian Năstase a reușit cu guvernul pe care l-a condus în perioada 2000-2004 să ducă România în NATO, să închidă negocierile cu UE.”

Grindeanu a adăugat că fostul premier „a plătit pentru greșelile sale”, subliniind că reabilitarea este un drept al oricărui om. „Chestiunile pe care justiția le-a spus în ceea ce îl privește, a plătit pentru acele lucruri. Nu vine partidul să-l apere, nu vine să-i spună... Domnia sa a plătit pentru acele lucruri, a făcut închisoare și a plătit. Orice om se reabilitează, este în acea perioadă.”

Întrebat de ce Liviu Dragnea nu a primit invitație, liderul PSD a răspuns tranșant: „I-am văzut... cred că un interviu al domniei sale în care spunea că nu poate să participe, după care a spus că poate să participe. A fost decizia mea să nu-l invit. E decizia mea personală. Știți istoriile comune. Nu am considerat necesar să-l invit pe Liviu Dragnea la Congresul PSD.”

În privința lui Victor Ponta, Grindeanu a transmis că o eventuală revenire în partid nu este exclusă: „Dacă își dorește, o să discutăm.”