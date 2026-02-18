Bolojan a explicat de ce a ignorat recomandările FMI și a decis să majoreze TVA-ul

Premierul Ilie Bolojan a respins ideea introducerii impozitului progresiv în România, argumentând că, în contextul actual, guvernul trebuie să prioritizeze stabilitatea bugetară și eficiența colectării fiscale.

Șeful Executivului a explicat că o schimbare fundamentală a sistemului de impozitare nu se poate realiza peste noapte și necesită timp și resurse administrative considerabile.

Premierul a subliniat că aceste observații nu țin de opțiuni politice, ci de fezabilitatea aplicării unei legi complexe în condiții reale: „Este o constatare care nu ţine de abordări politice, ci pur şi simplu de capacitatea de a pune o lege în practică”.

Potrivit lui Bolojan, introducerea unui sistem de impozitare progresiv ar fi dificil de implementat în prezent, din cauza presiunilor bugetare și a multiplelor priorități ale Ministerului de Finanțe. Executivul se concentrează în prezent pe combaterea evaziunii fiscale, creșterea gradului de colectare a taxelor și digitalizarea procedurilor administrative.

„În situaţia actuală, în condiţiile în care oricum avem o situaţie complicată din punct de vedere bugetar, în condiţiile în care avem modificări de legi, iar finanţele se concentrează pe combaterea evaziunii fiscale, pe încasarea taxelor, pe digitalizare, nu este de actualitate un astfel de proiect”, a mai afirmat premierul.

Bolojan a mai explicat că orice reformă fiscală de amploare necesită timp pentru a fi pregătită, testată și implementată corespunzător, astfel încât să nu genereze dezechilibre economice sau probleme în colectarea veniturilor statului.

El a atras atenția că trecerea la un sistem progresiv ar presupune ajustări majore în structura fiscală, crearea unor mecanisme de control și o pregătire atentă a instituțiilor financiare.

Declarațiile premierului vin într-un context în care mai multe partide politice discută în spațiul public despre posibilitatea introducerii unui impozit progresiv ca soluție pentru reducerea inegalităților și creșterea veniturilor la buget.