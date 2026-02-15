Adrian Câciu a prezentat propuneri ale PSD pentru industrie și construcții

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, deputat PSD, a prezentat o serie de propuneri economice pe care le consideră necesare pentru ieșirea României din dificultățile economice actuale. Declarațiile au fost publicate duminică, într-o postare pe rețelele sociale, unde acesta a făcut referire la contextul macroeconomic și la posibile soluții bugetare și structurale.

În mesajul public, Adrian Câciu a criticat discursul politic recent, susținând că dezbaterea publică evită subiectul soluțiilor concrete.

„Ceea ce aţi văzut în ultimele zile din partea propagandei este fuga de responsabilitate. Nu îşi asumă situaţia în care ne-au adus, de vină sunt întotdeauna alţii. Aşa au făcut mereu! Realitatea este că ne-au adus în recesiune adâncă. Nu vorbeşte însă nimeni de soluţii! Iar asta e grav!”, a afirmat deputatul PSD.

Printre măsurile avansate se numără adoptarea unui Plan de Relansare Economică, pe care Câciu îl descrie drept „principalul instrument prin care putem ieşi din recesiune”.

Acesta a menționat că planul ar include „scheme de ajutor şi credit fiscal pentru investiţii, garanţii pentru IMM-uri, încurajarea proiectelor de înaltă tehnologie”, estimând „efecte de multiplicare puternice 10 miliarde euro anualizat cu un impact net pozitiv”.

Fostul ministru a propus și implementarea unui Pachet de Solidaritate destinat categoriilor vulnerabile. Potrivit declarațiilor sale, pachetul ar avea „3 milioane de beneficiari şi un impact bugetar de doar 0,16% din PIB”, incluzând un sprijin financiar „one off de până la 1.000 lei”, precum și măsuri dedicate copiilor cu dizabilități și celor proveniți din familii monoparentale.

O altă propunere vizează accelerarea procesului de adoptare a bugetului de stat. Adrian Câciu a subliniat necesitatea unui buget „bazat pe investiţii în infrastructură, educaţie, sănătate şi proiecte de dezvoltare locală”, la care să fie adăugate măsuri de stimulare economică și de sprijin social.

În ceea ce privește evoluția prețurilor, deputatul PSD a vorbit despre necesitatea unor intervenții temporare. „Stoparea scumpirilor la alimente şi utilităţi + investiţii în fabrici de procesare alimente şi producţia de energie şi gaze.

Plafonarea marjei comerciale la alimente şi preţ administrat 1 an la energie şi gaze”, a precizat acesta.

Câciu a adăugat că „stoparea speculei şi reducerea preţului la energie înseamnă stoparea reducerii puterii de cumpărare şi relansarea economiei”, estimând că „inflaţia s-ar duce astfel la jumătate în maximum 6 luni”.

Fostul ministru a abordat și tema competitivității industriale, menționând necesitatea unor măsuri pentru prevenirea delocalizării investițiilor și pentru atragerea de capital nou.

Printre soluțiile enumerate se regăsesc „discuţii cu marii investitori din sectoarele strategice”, accesarea planurilor de relansare și implementarea unor programe dedicate, inclusiv în industria auto.

Acesta a făcut referire la „dublarea programului Rabla” și la „program de subvenţionare a dobânzii la maşinile achiziţionate prin credit”.

În final, Adrian Câciu a propus relansarea sectorului construcțiilor printr-un „program naţional de locuinţe accesibile”, care ar urma să fie susținut din fonduri europene și garanții bugetare.