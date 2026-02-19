Mihai Fifor acuză blocaj la Ministerul Educației și îl atacă pe Ilie Bolojan

Mihai Fifor susține că Ministerul Educației este blocat după demisia lui Daniel David, din urmă cu două luni. Totodată, deputatul PSD susține că situația actuală îi confirmă faptul că învățământul, pentru premierul Ilie Bolojan, nu reprezintă o prioritate.

Deputatul PSD Mihai Fifor afirmă că Ministerul Educației funcționează fără un titular de două luni, după demisia fostului ministru Daniel David, și consideră că situația transmite un semnal de instabilitate către întreg sistemul de învățământ.

Prin intermediul unui mesaj pe Facebook, parlamentarul susține că educația nu reprezintă o prioritate pentru actuala formulă guvernamentală.

„Instabilitate la vârf, improvizație administrativă și absența unei conduceri competente – acesta este, în realitate, semnalul transmis întregului sistem de învățământ”, afirmă Mihai Fifor. El adaugă că domeniul este tratat „cu aroganță și dispreț”, în timp ce la nivel guvernamental se vorbește despre reforme.

Deputatul PSD susține că impactul măsurilor adoptate începând din iunie 2025 se resimte direct în veniturile cadrelor didactice. El invocă date oficiale ale Institutului Național de Statistică, potrivit cărora în sectorul educației puterea de cumpărare ar fi scăzut cu 12,5% în ultimele șase luni.

Potrivit declarațiilor sale, aceasta ar fi cea mai accentuată diminuare dintre toate categoriile de salariați și cea mai severă contracție pentru învățământ de la criza economică din 2009–2010 încoace. În plus, Fifor susține că majorarea normei de predare și alte decizii recente ar amplifica efectul asupra veniturilor reale ale profesorilor.

„Puterea de cumpărare a profesorilor se diminuează, în termeni reali, cu aproximativ 25–30%. Nu o spun eu, o spun specialiști respectați ai țării”, declară parlamentarul.

Mihai Fifor contestă caracterul reformator al măsurilor asumate de premierul Ilie Bolojan. El susține că nu este vorba despre o modernizare a sistemului, ci despre o presiune structurală asupra corpului profesoral.

„Nu discutăm despre o reformă autentică, ci despre o presiune structurală asupra corpului profesoral, care duce la degradarea statutului dascălului și la perpetuarea subfinanțării sistemice a educației”, afirmă deputatul PSD.

În același mesaj, acesta formulează întrebări directe către premier și critică ceea ce numește o politică de austeritate care ar afecta domeniul educației într-un moment pe care îl consideră esențial pentru consolidare.

Mihai Fifor susține că prioritatea ar trebui să fie desemnarea rapidă a unei persoane competente în fruntea Ministerului Educației. El afirmă că își dorește o conducere care să înțeleagă nevoile sistemului și să respecte profesorii.

„Nu mă interesează frustrările premierului. Ca dascăl și ca părinte, îmi doresc o persoană competentă la vârful Ministerului Educației, care să înțeleagă nevoile reale ale educației din România și care să îi respecte pe profesori și să îi prețuiască pe copii”, declară Fifor.

În final, deputatul îl întreabă pe premier „cât mai ține captiv Ministerul Educației” și avertizează că urmează o perioadă dificilă pentru elevi, profesori și părinți.