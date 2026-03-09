Motivul pentru care a fost pace zeci de decenii. De ce echilibrul mondial s-a spulberat

Unul subiect discutat azi, de Robert Turcescu, la podcastul difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, a fost legat de agitația mondială provocată de conflictele tot mai periculoase. În principal, cele din Ucraina și din Iran. Jurnalistul l-a avut invitat pe fostul ministru de Externe, Adrian Severin, care a vorbit despre un mare factor de echilibru, care în prezent nu mai există. Iar consecințele se simt.

„Aunci când sunt mai multe forțe în echilibru, acest echilibru este garanția respectării dreptului internațional. Echilibrul dintre blocul sovietic și blocul capitalist, blocul american, a făcut ca timp de câteva decenii, dreptul internațional să fie respectat. Cu niște în mici încălcări, dacă le raportăm la un mare război mondial.

Încălcări au fost în Vietnam, au fost chiar în Iran, încălcările cu intervenția pentru lovitura de stat dată împotriva regimului premierului Mossadegh. Au fost câte și mai câte, dar una peste alta, în general, în lume, și mai ales în lumea noastră favorizată euroatlantică am putut să stăm în pace și să ne dezvoltăm cât de cât fiecare și după capului și după resursele lui”, a explicat invitatul lui Robert Turcescu.

Un mare eveniment cu implicații la nivel planetar a fost prăbușirea URSS-ului. „Nu suntem putiniști, nici eu, nici dumneavoastră, dar nu putem să nu acceptăm observație făcută de președintele Putin și anume că prăbușirea Uniunii Sovietice a reprezentat o catastrofă geopolitică, a spus el.

El nu este... cine-l știe, nu este un nostalgic al comunismului sau al sovietismului. El poate fi un nostalgic al țarismului, dar nu al sovietismului. Ceea ce a spus este o observație tehnică. De ce a fost o catastrofă? Pentru că aveam un echilibru între un bloc și celălalt bloc, aproximativ egale ca puteri, ca forță.

Și acest echilibru garanta că niciunul dintre ele, niciuna dintre aceste țări, niciunul dintre blocur nu va încălca regulile pe care le avem în Carta ONU. Iar dacă vreunul are tentația să o încalce, se vor aduna din nou cei cinci împreună.”

Adrian Severin a dat exemplul unui conflict de lungă durată și cu multe victime, care a creat un precedent: destrămarea Iugoslaviei. „La acea vrem, chiar Rusia a atras atenția că se creează un precedent la nivel de drept internațional. și pe cutume.

Și dacă noi creăm cutuma că fiecare teritoriu se desprinde de statul lui și se autoproclamă independent, se creează de asemenea o altă zonă în care crește jungla. La urma urmei, ce se întâmplă în Ucraina este rezultatul aplicării precedentului creat în Iugoslavia”.