Istoria și semnificația zilei de 8 Martie. Ziua Internațională a Femeii, o sărbătoare de inspirație comunistă

Istoria și semnificația zilei de 8 Martie. Ziua Internațională a Femeii, o sărbătoare de inspirație comunistă
Astăzi, Ziua de 8 Martie este asociată adesea cu primăvara, florile și aprecierile aduse femeilor din viața noastră. Totuși, semnificația istorică a zilei de 8 martie este mult mai profundă și nu a pornit ca o sărbătoare comercială, ci ca o mișcare socială și politică intensă pentru drepturi egale, condiții de muncă mai bune și dreptul la vot.

Iată cum s-a transformat o serie de proteste sindicale într-o sărbătoare recunoscută la nivel mondial.

Rădăcinile sindicale ale zilei de 8 Martie

Povestea începe la începutul secolului al XX-lea, pe fondul industrializării masive și al condițiilor dure de muncă.

În 1908 peste 15.000 de femei au mărșăluit pe străzile din New York, cerând un program de lucru mai scurt, salarii mai bune și dreptul de a vota. În 1909, ca urmare a acestui marș, Partidul Socialist din America a declarat prima Zi Națională a Femeii, sărbătorită inițial pe 28 februarie.

Clara Zetkin și dimensiunea internațională (1910)

Ideea de a transforma această zi națională într-o Zi Internațională a Femeii i-a aparținut Clarei Zetkin, o activistă comunistă  de origine germană și apărătoare a drepturilor femeilor. În 1910, la Conferința Internațională a Femeilor Muncitoare din Copenhaga, Zetkin a propus ca în fiecare an, în fiecare țară, să existe o zi dedicată femeilor, pentru a le sprijini revendicările.

Clara Zetkin a fost o adversară a feminismului „burghez”. Ea credea cu tărie că femeile din clasa muncitoare au cu totul alte nevoi și interese față de femeile din clasele superioare. Pentru ea, eliberarea femeii era imposibilă în afara luptei de clasă și a construirii unei societăți socialiste. Ea a fondat și a condus ziarul pentru femei Die Gleichheit (Egalitatea) timp de 25 de ani.

Propunerea a fost aprobată în unanimitate de peste 100 de femei din 17 țări. Prima sărbătorire internațională a avut loc în 1911, dar data exactă încă nu fusese fixată, fiind celebrată inițial pe 19 martie în câteva țări europene.

De ce sărbătorim exact pe 8 Martie

Fixarea datei pe 8 martie are o legătură directă cu mișcările din Rusia din timpul Primului Război Mondial.

În 1917, femeile din Rusia au intrat în grevă cerând „Pâine și Pace”, ca răspuns la moartea a peste 2 milioane de soldați ruși. Greva lor a început în ultima duminică a lunii februarie, conform calendarului iulian folosit atunci în Rusia, mai exact, pe 23 februarie. Pe calendarul gregorian, adoptat în restul lumii, acea zi pica exact pe 8 martie.

Această grevă a fost un catalizator major care a dus la abdicarea Țarului, iar guvernul provizoriu le-a acordat ulterior femeilor dreptul de vot.

8 martie

Sursa foto Dreamstime

Recunoașterea oficială a ONU (1975)

Deși a fost sărbătorită decenii la rând în special de mișcările sindicale și de țările din blocul socialist, Organizația Națiunilor Unite (ONU) a marcat oficial Ziua Internațională a Femeii abia în 1975, declarat Anul Internațional al Femeii.

Astăzi, 8 Martie este un moment global de recunoaștere a realizărilor sociale, economice, culturale și politice ale femeilor, rămânând, în același timp, un apel la acțiune pentru accelerarea egalității de gen.

