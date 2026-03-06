Protest la Palatul Cotroceni împotriva propunerilor pentru conducerea marilor parchete. Nicușor Dan a discutat cu manifestanții

Mai multe organizații protestează vineri seara, în fața Palatului Cotroceni. Manifestanții contestă propunerile înaintate de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerea marilor parchete și îi solicită președintelui Nicușor Dan să respingă aceste numiri.

Mai multe organizații organizează un protest în fața Palatului Cotroceni. Participanții contestă propunerile făcute de ministrul Justiției pentru conducerea marilor parchete și îi cer președintelui să nu semneze decretele de numire. De asemenea, aceștia susțin că persoanele propuse sunt „toxice” pentru independența justiției.

În acest context, Nicușor Dan a venit în fața Palatului Cotroceni pentru a discuta cu protestatarii adunați în zonă.

Șeful de stat a afirmat că își va asuma numirile pe care le va semna. „Numirile pe care le voi semna mi le voi asuma, adică procurorii care vor fi semnați de mine vor avea girul meu. Vă rog să mă credeți că am cam de 100 de ori mai multe informații despre sistemul de parchete din România decât aveți dumneavoastră”, a spus acesta.

Nicușor Dan a adăugat: „Dacă vrei să te aștepți la un om să facă ceva, uită-te la ce a făcut zece ani, douăzeci de ani în urmă. Ăsta este mesajul meu. Nu că vă dau acum promisiuni că schimbăm România”.

Protestul poartă titlul „Cu ochii pe Cotroceni şi numirea procurorilor”. Manifestanții au venit cu pancarte prin care transmit mesaje adresate președintelui, precum „Domnule președinte, România privește atent numirile din justiție.” sau „Vrem integritate, vrem nume nepătate.”

De asemenea, protestatarii scandează „Justiție, nu corupție”, „Vrem integritate, nu nume pătate”, „Nicușoare, nu semna, că îngropi justiția”

„Comunitatea Declic s-a strâns aici pentru că situația din Justiție este groaznică. După cum am văzut în ultimii 3 ani, aceasta a fost acaparată de un grup de interese. Prin numirile de acum pe care le-a făcut ministrul Justiției, aceștia încearcă să rămână la butoane. Cerem președintelui Nicușor Dan să respingă aceste numiri, pe care le considerăm „toxice”. Ne așteptăm ca Nicușor Dan să se țină de cuvânt”, a afirmat Alexandru Haiduc.