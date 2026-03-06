Nicușor Dan către presa poloneză: SUA nu mai au nicio îndoială cu privire la alegerile din 2024

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-un interviu acordat televiziunii poloneze TVP World că relațiile dintre România și administrația americană sunt în prezent normale, iar autoritățile de la Washington au înțeles contextul anulării alegerilor prezidențiale din 2024.

Interviul a fost realizat în contextul vizitei oficiale pe care șeful statului a efectuat-o în această săptămână în Polonia. În cadrul discuției cu presa poloneză, Nicușor Dan a fost întrebat despre relațiile cu administrația Trump și despre reacțiile apărute după anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, subiect care a generat critici din partea vicepreședintelui american JD Vance. Președintele a explicat că, între timp, au existat mai multe contacte la diferite niveluri cu autoritățile americane, iar acestea au clarificat situația.

„Cred că sunt normale (relațiile dintre România și administrația Trump – n.r.). Desigur, anularea alegerilor prezidențiale nu este un lucru foarte obișnuit. Da, au existat unele îndoieli. Dar asta s-a întâmplat acum un an și trei luni. Între timp, am avut contacte la multe niveluri cu administrația americană, care a înțeles ce s-a întâmplat, și nu mai există nicio îndoială cu privire la alegerile din 2024”, a declarat Nicușor Dan pentru TVP World.

Șeful statului a vorbit și despre cooperarea dintre România și Statele Unite în domeniul securității și al proiectelor economice.

„Avem un parteneriat economic, de exemplu, în domeniul nuclear. Americanii sunt prezenți în România și la alte niveluri tehnice. Deci, totul este normal în relația noastră”, a adăugat acesta.

În cadrul aceluiași interviu, Nicușor Dan a fost întrebat și despre declarațiile făcute de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, referitoare la posibilitatea unirii cu România.

Președintele a afirmat că România respectă voința cetățenilor din Republica Moldova și a subliniat că societatea moldovenească este împărțită în ceea ce privește acest subiect.

„Desigur, avem o istorie comună. Avem o cultură comună. Dar Moldova este acum un stat independent, iar în interiorul Moldovei o treime din populație dorește să se reunească cu România, o treime din populație este într-un fel pro-rusă, iar cealaltă treime dorește să păstreze Moldova așa cum este, ca stat independent. Așadar, în calitate de președinte al României, trebuie să respect decizia cetățenilor. (…) În 2018 a avut loc o ședință a Parlamentului român, în cadrul căreia Parlamentul român a declarat în unanimitate că, atunci când, dacă va veni momentul, Moldova va dori să se alăture României, România va fi pregătită”, a afirmat Nicușor Dan.

Tema unirii a fost readusă recent în discuție și de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. În luna ianuarie, aceasta a declarat într-un episod al podcastului „The Rest Is Politics” că ar vota în favoarea reunificării cu România dacă ar avea loc un referendum pe această temă.

Totuși, liderul de la Chișinău a subliniat că, în prezent, majoritatea cetățenilor din Republica Moldova nu susține o astfel de decizie, iar autoritățile se concentrează pe obiectivul integrării europene.

„Dar, ca președinte al Moldovei, înțeleg, uitându-mă la sondaje, că astăzi nu există o majoritate de oameni care să susțină unirea Moldovei cu România”, a spus Maia Sandu în cadrul podcastului respectiv.