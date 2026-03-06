Maia Sandu, răspuns tranșant cu privire la o candidatură în România. Ce spune despre Nicușor Dan

Republica Moldova. Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, afirmă că nu intenționează să candideze la funcția de președinte al României și că va respecta prevederile Constituției Republicii Moldova privind limita de două mandate consecutive. Șefa statului a respins speculațiile apărute în spațiul public și pe rețelele sociale, atât despre o eventuală nouă candidatură la Chișinău, cât și despre scenariul unei participări în viitor la alegerile prezidențiale din România.

Întrebată dacă intenționează să candideze pentru un nou mandat de șef al statului, deși Constituția prevede explicit doar două mandate consecutive, în contextul discuțiilor apărute mai ales pe rețelele sociale, Maia Sandu a respins speculațiile.

„Nu candidez și respect Constituția. Vreau să-i rog pe oamenii care scriu asemenea lucruri că fac rău societății noastre și încrederii în Constituție. Este foarte bine că e limitat în Constituție termenul pentru președinte și sper să rămânem în continuare o democrație. Vă rog să nu mai scrieţi asta nici cei bine intenţionaţi, nici cei prost intenţionaţi”, a declarat Maia Sandu la Jurnal TV.

Președinta Republicii Moldova a respins și ipoteza potrivit căreia ar putea candida la funcția de președinte al României, un scenariu vehiculat periodic în spațiul public.

„De ce să candidez în România? România are un preşedinte, un preşedinte bun. Noi avem aici încă multe lucruri şi eu pot să contribui la dezvoltarea acestei ţări şi din alte funcţii sau locuri de muncă, ca să zic aşa”, a conchis Maia Sandu.

Recent, într-un interviu acordat jurnaliștilor britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, realizatorii unuia dintre cele mai ascultate podcasturi politice din Marea Britanie, președinta Maia Sandu a declarat că ar vota „pentru” dacă în Republica Moldova ar avea loc un referendum privind unirea cu România. Totodată, șefa statului a subliniat că, din poziția de președinte, trebuie să țină cont de voința majorității cetățenilor, care în prezent susțin în primul rând integrarea europeană a țării.

Șefa statului a explicat că, în pofida convingerilor sale personale, unirea cu România nu este în prezent o opțiune politică realistă, din cauza lipsei unei majorități clare în societate.

„Ca președinte al Republicii Moldova, înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România, dar există o majoritate care sprijină aderarea la Uniunea Europeană și noi acționăm în sensul acesta. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să ne protejăm suveranitatea”, a declarat Sandu.

Potrivit articolului 80 din Constituția Republicii Moldova, nicio persoană nu poate îndeplini funcția de Președinte al Republicii Moldova decât pentru cel mult două mandate consecutive”.

În aceste condiții, având în vedere că Maia Sandu a exercitat deja două mandate consecutive, primul în perioada 2020–2024, iar al doilea început după realegerea din 2024, aceasta nu mai poate candida la următoarele alegeri prezidențiale, care ar urma să aibă loc, cel mai probabil, în 2028.

Ea ar putea însă reveni în cursa prezidențială doar după o pauză de cel puțin un mandat exercitat de o altă persoană.

Maia Sandu este primul președinte ales prin vot direct care obține două mandate consecutive în istoria recentă a Republicii Moldova. Vladimir Voronin a avut, la rândul său, două mandate de președinte, însă a fost ales de Parlament.

Recent, Maia Sandu a declarat că viitorul președinte al Republicii Moldova ar trebui să fie un lider capabil să construiască relații solide cu partenerii externi și să mențină țara pe agenda internațională. Alegerea acestuia, a precizat ea, aparține în totalitate cetățenilor.