Opinii „Complexul Înaltei Porți" - cartea ultimilor 30 de ani







Complexul Înaltei Porți. Se spune adesea că o imagine face cât o mie de cuvinte. Poate fi adevărat când vorbim despre clipe de emoție pură, când privirea surprinde ceea ce discursul ratează. Dar există momente când raportul se inversează: o carte face mai mult decât o mie de imagini, pentru că nu doar arată, ci explică. Imaginea îți trece prin ochi și dispare, filmul te copleșește pentru o oră și jumătate, dar o carte sapă în minte, rămâne, revine.

„Complexul Înaltei Porți” — recenta carte a lui Dan Andronic — are tocmai această forță. Nicio imagine și niciun film nu ar putea reda atât de limpede mecanismul care ne ține în ceea ce numesc eu „comă istorică”. Cartea fixează, în cuvinte grele și clare, adevărul pe care alții îl evită: acela că vasalitatea nu e doar o întâmplare a trecutului, ci o condiție pe care ne-o purtăm ca pe o a doua piele.

De aceea, volumul acesta face mai mult decât o mie de filme patriotice sau documentare spectaculoase. Pentru că nu îți dă doar senzația momentului, ci îți lasă în minte un verdict. Iar verdictul, odată formulat, nu mai poate fi șters.

România are o memorie paradoxală: își uită marile victorii, dar își cultivă, în tăcere, vechile complexe. Cel mai greu dintre toate rămâne „Complexul Înaltei Porți”. În vremea lui Andronic cel Tânăr (căci istoria îl va numi așa), acest complex a fost ridicat la rang de explicație pentru starea noastră de comă istorică.

Poarta de altădată, cea a sultanului, nu era doar ziduri și caftane, ci și psihologia supusului: ploconirea, tributul, fuga în „umilința protectoare”. La Constantinopol mergeau domnii români să-și închine țara, să ceară firman, să promită supunere. Și de acolo, complexul s-a prelungit până azi: mereu am căutat o „Poartă” la care să ne închinăm, convinși că altfel dispărem.

Numai că Poarta s-a mutat. Cândva era în Stambul, apoi la Viena, la Petersburg, la Moscova, la Washington și, mai nou, la Bruxelles. De fiecare dată, reflexul e același: să nu deranjăm, să ne arătăm mai docili decât ni se cere, să fim „elevul silitor” al imperiului vremelnic.

Poarta modernă nu mai cere haraci în aur și fecioare. Cere concesiuni economice, resurse ieftine, tăcere obedientă în chestiuni strategice. Și, la fel ca odinioară, noi plătim înainte să ni se ceară.

Ironia face ca, în timp ce occidentalii scriu tratate despre libertate și suveranitate, noi ne scriem tăcerile. Istoricii se feresc de subiectul acesta pentru că ar trebui să recunoască faptul că între Șerban Cantacuzino ducând oastea la Viena sub steag otoman și miniștrii noștri de azi explicând cu zâmbet servil ce „direcție” ni se impune de la Bruxelles, diferența e mai mică decât am vrea să credem.

Dan Andronic are meritul și curajul de a pune diagnosticul: nu suntem doar victime, ci și complici ai propriei noastre vasalități. Și pentru asta autorii, istoricii, literatorii se feresc: pentru că a scrie despre „complexul Porții” înseamnă să spui, de fapt, că nu suntem maturi politic nici după sute de ani.

Astfel, România rămâne pacientul care, în loc să-și caute libertatea, își caută medicul curant. Mereu altul, mereu în altă capitală. „Complexul Înaltei Porți” a devenit politica noastră externă nespusă.

Și poate de aceea cartea aceasta doare: pentru că, în sfârșit, cineva are curajul să arate că nu sultanul, nu țarul, nu Comisia Europeană sunt problema, ci reflexul nostru de a căuta un sultan, un țar, o Comisie căreia să-i predăm cheile casei.

Iar curajul nu vine de la istorici. Ei rămân, cu câteva excepții, prizonieri ai bibliotecilor și ai unei prudențe academice. Curajul vine de la un jurnalist, care își asumă să spună răspicat ceea ce toți știu, dar nu îndrăznesc să rostească. Poate că acesta e paradoxul timpului nostru: adevărul nu mai poate fi spus decât jurnalistic, cu riscul stigmatizării, și de aceea cenzura devine tot mai ascuțită. Pentru că nu mai e vorba doar despre trecut. Este vorba despre prezentul nostru, despre lanțurile pe care le purtăm și despre vocea care are îndrăzneala să le numească.

Iar jurnalismul, oricât de fragil, rămâne singurul loc unde adevărul mai respiră, chiar dacă doar cu jumătate de plămân. De aceea e prigonit: pentru că el spune, fără paravanul metaforei, că „Poarta” nu a dispărut, ci doar și-a schimbat adresa.

Iar azi avem de unde alege: la Bruxelles, „Poarta” are program fix, cu birouri de sticlă și limbaj de lemn; la Washington, Poarta se deschide doar pe bază de „parteneriat strategic” și fotografii cu zâmbetul lat; la Moscova, „Poarta” mai îmbracă încă blănuri grele și ură pentru foștii vasali; iar la Beijing, Poarta e electronică, cu cod QR. Toate ne primesc, dar la toate intrăm cu aceeași închinăciune veche, convinși că „altfel nu putem trăi”.

Așadar, nu e lipsă de Porți. Problema e că noi, românii, ne-am făcut din intrarea slugarnică o politică de stat.

O astfel de carte ar fi primită foarte diferit, în funcție de cine o citește. Cititorul simplu, obișnuit cu ambiguitatea discursurilor politice și cu prudența sterilă a elitelor, ar descoperi în ea o gură de aer. Ar simți că, pentru prima dată, cineva spune direct ceea ce el a bănuit dintotdeauna, dar nu a avut cuvintele sau curajul să o exprime. Diagnosticul tranșant, imaginea României ca pacient conectat la aparate, confirmă intuiția populară că trăim într-o comă întreținută din afară. Cartea ar fi citită cu emoție și recunoaștere, poate chiar cu o ușurare amară: adevărul nu mai e spus pe șoptite, ci răspicat.

Intelectualii aserviți ar reacționa cu totul altfel. Pentru ei, textul ar fi o provocare directă, o amenințare la adresa statutului lor de mediatori între „Poarta de azi” și opinia publică. Ei ar ridica imediat scutul ironiei: „nu e istorie, e pamflet”, „nu e știință, e publicistică”, „lipsesc bibliografiile serioase”. Deși este scrisă cu un aparat critic extrem de consistent și este bazată pe documente istorice inedite.

În realitate, ar fi deranjați nu de absența rigoarei academice, ci de faptul că un jurnalist a spus pe față ceea ce ei evită să spună de decenii. Cel mai probabil, cartea ar fi întâmpinată prin tăcere sau prin marginalizare, tratată ca o lucrare „suspectă”, mai ales dacă în paginile ei apar nume tabu precum Antonescu sau Mișcarea Legionară. Simplul fapt de a le aminti, fie și ca simptome istorice, ar declanșa reacția pavloviană a condamnării și etichetării.

Această diferență de receptare spune deja totul despre societatea noastră: oamenii simpli caută un diagnostic, elita caută pretexte să evite diagnosticul. Și totuși, cartea va circula, va provoca discuții și va fi citită în taină chiar și de cei care o vor contesta oficial.

Tradusă, însă, ea ar căpăta o altă dimensiune. În Occident ar fi primită mai întâi cu zâmbetul condescendent al celor care privesc Balcanii ca pe o periferie mereu bolnavă. „Încă o națiune care își plânge complexele”, s-ar putea spune. Dar, odată trecut acest filtru, textul ar începe să incomodeze: nu mai vorbește doar despre România, ci despre mecanismele prin care orice imperiu își fabrică și își întreține vasalii. Ar deveni o oglindă neplăcută pentru puterile centrale, care se recunosc, chiar fără să vrea, în descrierea „Porții” moderne.

În Est, reacția ar fi dublă: pe de o parte, satisfacția cinică de a arăta cu degetul — „iată, românii recunosc singuri că sunt în comă” —, pe de altă parte, o tăcută admirație față de curajul de a spune lucrurilor pe nume. Rusia, Turcia sau statele vecine ar folosi cartea ca argument propagandistic, dar în același timp ar înțelege că vocea aceasta nu e doar despre România, ci despre orice popor prins între dependență și neputința de a se elibera.

Astfel, traducerea ar transforma cartea dintr-un act de curaj și talent jurnalistic într-un text cu valoare universală. Pentru români ar rămâne o spovedanie, pentru ceilalți ar fi o avertizare: că „starea de comă” nu e doar boala unei periferii, ci și un risc al întregii Europe atunci când renunță la luciditate și libertate.

Și, peste toate, ar fi o carte clarificatoare pentru străinii care privesc România fără să înțeleagă de ce reacționăm mereu cu teamă, cu servilism sau cu resemnare. Ea ar pune în lumină nu doar gesturile noastre politice, ci reflexele noastre cele mai adânci, acelea care ne fac previzibili pentru ceilalți și de neînțeles pentru noi înșine.

Această carte nu e doar despre România. Este oglinda unei națiuni care respiră prin reflexe și trăiește prin complexe. Pentru străini va fi clarificatoare, pentru români — tulburătoare. Și poate că abia atunci, văzându-ne explicați în ochii altora, vom înțelege cine suntem cu adevărat.