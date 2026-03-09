Adrian Severin, despre dosarul tentativei loviturii de stat. Nu se poate merge la infinit cu asemenea invenții

Robert Turcescu și invitatul său, Adrian Severin, au discutat, azi, la podcastul difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, despre o decizie explozivă anunțată, azi, în instanță.

Judecătorii Curții de Apel București au eliminat mai multe probe din dosarul în care Călin Georgescu, mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, dar și alți apropiați, sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Este vorba despre mai multe declarații făcute de persoane apropiate de Horațiu Potra.

Adrian Severin este de părere că decizia este una zguduitoare pentru acest dosar. „Nu e vorba despre lovitura de stat aia adevărată. E vorba despre aia inventată. Autorii ăleia adevărate au mușamalizat și au aruncat pisica moaortă în curtea celor afectați. Cu cât lucrurile avansează e limpede că se ajunge în situații în care trebuie cumva să se iasă din încurcătura în care au intrat acuzatorii”, a opinat fostul ministru de Externe.

Adrian Severin este de părere că și cei care judecă acest dosar de impact au simț de conservare și se gândesc să-și salveze pielea.

„Și judecătorii se gândesc la propria lor piele. Nu se poate merge la infinit cu asemenea invenții. Procurorii spun că și-au făcut datoria, că judecătorii decid. Iată, v-am trimis niște inculpați care nu au nicio vină. Dreptatea o stabiliți voi, adevărul judiciar. Și judecătorul spune: decât să fiu eu cel care răspunde mai bine judec corect. Eu nu vreau să exclud posibilitatea de-a avea magistrați onești, de-a avea magistrați competenți. Li s-a dat voie să facă dreptate. În 99% s-a făcut dreptate pentru că a fost voie de la stăpânire”, a mai afirmat invitatul lui Robert Turcescu.

Moderatorul podcastului crede că eliminarea mai multor probe creează o mare încurcătură pentru procuror. „Este vorba despre nulitatea a zeci de declarații. Procurorul este celebrul Marius Iacob, din cazul Elodia. Acum să vedem ce se întâmplă cu acest dosar, ce probe mai sunt, că dacă mai sunt cât să te duci cu trei foi în fața judecătorului, ăla zice: pleacă de aici, hai, du-te tu acasă”, a afirmat Robert Turcescu.