EVZ Special

Adrian Severin, despre semnificația religioasă a atacului asupra Iranului: „O ofensă adusă chiar și musulmanilor rezervați”

Comentează știrea
Adrian Severin, despre semnificația religioasă a atacului asupra Iranului: „O ofensă adusă chiar și musulmanilor rezervați”Iran- Drapel / sursa foto: arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Adrian Severin, fost ministru de Externe, a analizat, azi, în podcastul moderat de Robert Turcescu, pe evz.ro, conflictul din Iran, care ține cu sufletul la gură întreaga planetă.

Un aspect foarte important, remarcat de Severin, ține de partea spirituală. Într-o discuție anterioară, cei doi interlocutori dăduseră un pronostic: Iranul nu va fi atacat în timpul Ramadanului. Însă, războiul a fost declanșat fără a se ține cont de încărcătura religioasă, după cum a remarcat Adrian Severin.

Adrian Severin, despre semnificația religioasă a atacului asupra Iranului: „O ofensă adusă chiar și musulmanilor rezervați”

„Țineți minte, poate cu dumneavoastră am discutat lucrul acesta, că este Ramadanul și noi credeam că nu se va produce un atac în timpul Ramadanului. Cred că acum două săptămâni cu dumneavoastră discutăm.

Deci uitați-vă ce am gândit noi atunci, ce am spus noi că în mod rațional nu se poate începe un atac. Și iată ce s-a întâmplat. Nu noi n-am avut dreptate. Noi am avertizat că un asemenea atac într-o asemenea perioadă va fi o ofensă adusă până și la adresa musulmanilor iranieni celor mai sceptici, celor mai rezervați din punct de vedere religios.

Gigi Becali a pregătit o super mutare la FCSB: Poate Dumnezeu a făcut. Vii și lucrăm împreună
Gigi Becali a pregătit o super mutare la FCSB: Poate Dumnezeu a făcut. Vii și lucrăm împreună
Cea mai vizitată stradă din lume, un paradis turistic plin de capcane
Cea mai vizitată stradă din lume, un paradis turistic plin de capcane

Un regres din punct de vedere al reformelor

Și că aceasta va crea o nouă coeziune a societății iraniene și un sprijin dat actualului regim. Unul dintre corespondenții mei, să spunem așa, interlocutorii mei din Iran în aceste zile, a repetat ceea ce mi-a spus și cu prilejul războiului precedent de 12 zile.

Da, suntem mulți care dorim o relaxare a regimului. Da, suntem mulți care dorim reformarea lui. Dar, dacă se pune problema să cedăm în fața unei amenințări externe și să vedem că libertatea noastră promisă are capabilitatea să intre sub ordonarea unei politici sau geopolitici izraeliene și americane, atunci preferăm să susținem acest regim și neschimbarea lui”, a spus fostul demnitar.

„Liberalii erau în creștere”

Care anticipează că susținătorii conservatorismului vor fi cei care vor avea de câștigat din punct de vedere ideologic.

„Liberalii erau în creștere și reformele progresau. Prin acestă presiune externă pusă odată cu războiul, liberalii sunt presați și în aceste condiții câștigă conservatorii acum”, a mai afirmat Adrian Severin.

1
2
Dacă ai date sau informaţii care pot deveni o ştire, transmite-le pe adresa pont@evz.ro
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:50 - Sondaj cu rezultat surprinzător. Moldovenii au cea mai mare încredere în dictatori
18:42 - Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un mir...
18:35 - Gigi Becali a pregătit o super mutare la FCSB: Poate Dumnezeu a făcut. Vii și lucrăm împreună
18:27 - Iran amenință SUA și Israel: Ne-am pregătit pentru un război îndelungat
18:13 - Cea mai vizitată stradă din lume, un paradis turistic plin de capcane
18:01 - Baza de la Deveselu este în stare de alertă. Rusia refuză să se implice în războiul din Orientul Mijlociu. Live text

HAI România!

Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un miracol”
Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un mir...
Adrian Severin, despre semnificația religioasă a atacului asupra Iranului: „O ofensă adusă chiar și musulmanilor rezervați”
Adrian Severin, despre semnificația religioasă a atacului asupra Iranului: „O ofensă adusă chiar și musulmanilor reze...
Robert Turcescu și Adrian Severin au o mare dilemă: Cui folosește războiul din Iran
Robert Turcescu și Adrian Severin au o mare dilemă: Cui folosește războiul din Iran

Proiecte speciale