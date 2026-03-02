Adrian Severin, despre semnificația religioasă a atacului asupra Iranului: „O ofensă adusă chiar și musulmanilor rezervați”

Adrian Severin, fost ministru de Externe, a analizat, azi, în podcastul moderat de Robert Turcescu, pe evz.ro, conflictul din Iran, care ține cu sufletul la gură întreaga planetă.

Un aspect foarte important, remarcat de Severin, ține de partea spirituală. Într-o discuție anterioară, cei doi interlocutori dăduseră un pronostic: Iranul nu va fi atacat în timpul Ramadanului. Însă, războiul a fost declanșat fără a se ține cont de încărcătura religioasă, după cum a remarcat Adrian Severin.

„Țineți minte, poate cu dumneavoastră am discutat lucrul acesta, că este Ramadanul și noi credeam că nu se va produce un atac în timpul Ramadanului. Cred că acum două săptămâni cu dumneavoastră discutăm.

Deci uitați-vă ce am gândit noi atunci, ce am spus noi că în mod rațional nu se poate începe un atac. Și iată ce s-a întâmplat. Nu noi n-am avut dreptate. Noi am avertizat că un asemenea atac într-o asemenea perioadă va fi o ofensă adusă până și la adresa musulmanilor iranieni celor mai sceptici, celor mai rezervați din punct de vedere religios.

Și că aceasta va crea o nouă coeziune a societății iraniene și un sprijin dat actualului regim. Unul dintre corespondenții mei, să spunem așa, interlocutorii mei din Iran în aceste zile, a repetat ceea ce mi-a spus și cu prilejul războiului precedent de 12 zile.

Da, suntem mulți care dorim o relaxare a regimului. Da, suntem mulți care dorim reformarea lui. Dar, dacă se pune problema să cedăm în fața unei amenințări externe și să vedem că libertatea noastră promisă are capabilitatea să intre sub ordonarea unei politici sau geopolitici izraeliene și americane, atunci preferăm să susținem acest regim și neschimbarea lui”, a spus fostul demnitar.

Care anticipează că susținătorii conservatorismului vor fi cei care vor avea de câștigat din punct de vedere ideologic.

„Liberalii erau în creștere și reformele progresau. Prin acestă presiune externă pusă odată cu războiul, liberalii sunt presați și în aceste condiții câștigă conservatorii acum”, a mai afirmat Adrian Severin.