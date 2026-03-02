HAI România!

Un război mondial. Hai LIVE cu Turcescu

Ceea ce se întâmplă acum în Iran e doar un nou episod din seria conflictelor armate, diplomatice sau economice care se desfășoară în lume. Practic, suntem într-un război mondial, în care au loc schimbări semnificative de natură politică și financiară, uneori cu forța armelor. Adrian Severin și Robert Turcescu discută despre criza iraniană și consecințele ei pe termen mediu și lung.

Emisiunea „Condamnați la cultură", cu Liviu Mihaiu, de luni până vineri pe Evenimentul zilei. Corina Șuteu și Bogdan Mureșanu, invitații de azi
