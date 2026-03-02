Un război mondial. Hai LIVE cu Turcescu

Ceea ce se întâmplă acum în Iran e doar un nou episod din seria conflictelor armate, diplomatice sau economice care se desfășoară în lume. Practic, suntem într-un război mondial, în care au loc schimbări semnificative de natură politică și financiară, uneori cu forța armelor. Adrian Severin și Robert Turcescu discută despre criza iraniană și consecințele ei pe termen mediu și lung.

