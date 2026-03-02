Sectorul turistic și financiar din Golf, în fața celei mai mari perturbări din ultimii ani, după atacurile iraniene

Represaliile lansate de Iran în statele din Golf au generat cea mai amplă perturbare a mediului de afaceri din regiune de la pandemia de COVID-19 încoace, afectând infrastructura aeroportuară, activitatea portuară și piețele financiare, potrivit analiștilor de la Reuters.

Loviturile au fost declanșate ca răspuns la un asalt comun americano-israelian asupra Iranului și au vizat mai multe obiective din principalele state din Golf.

Potrivit informațiilor trei persoane au murit în Emiratele Arabe Unite în urma atacurilor, iar explozii puternice au fost auzite pentru a doua zi consecutiv în Dubai și Abu Dhabi.

Evenimentele marchează o escaladare fără precedent pentru Dubai, oraș care și-a construit reputația de centru de afaceri stabil și relativ ferit de conflictele din regiune.

Atacurile au vizat aeroporturi, instalații militare, porturi și hoteluri. Aeroportul Internațional din Dubai și Aeroportul Internațional Zayed din Abu Dhabi au suferit avarii, fiind raportat un civil decedat și 11 persoane rănite în cele două locații.

În plus, un cheu din Portul Jebel Ali a luat foc în urma unei interceptări aeriene.

Spațiul aerian din mai multe state din regiune a fost închis sau restricționat sever, iar aeroporturi importante de tranzit, inclusiv cele din Dubai, Abu Dhabi și Doha, au fost afectate. Statele Unite, Regatul Unit și Uniunea Europeană au emis avertismente actualizate de călătorie, recomandând cetățenilor „să manifeste prudență extremă și să evite călătoriile neesențiale”.

Autoritatea federală a muncii din Emiratele Arabe Unite a recomandat companiilor să implementeze munca la distanță până la 3 martie și să evite expunerea angajaților în spații deschise, cu excepția rolurilor esențiale.

Piețele bursiere din Golf au înregistrat scăderi semnificative la deschiderea ședințelor de tranzacționare. Indicele de referință al Arabiei Saudite a scăzut cu peste 4% la debutul tranzacțiilor de duminică, închizând ulterior în minus cu 2,2%.

Oman a închis în scădere cu 1,4%, iar Egiptul a pierdut 2,5%, recuperând parțial pierderile inițiale.

Emiratele Arabe Unite au decis închiderea bursei pentru două zile, iar Kuweit a suspendat tranzacțiile până la noi dispoziții.

„Piețele vor continua să fie fragile și volatile atât timp cât acțiunile militare sunt active”, a declarat Mohammed Ali Yasin, director executiv al Ghaf Benefits, companie parte a Lunate din Abu Dhabi.

Acesta a precizat că, „de obicei, în astfel de evenimente, investitorii instituționali internaționali sunt cei care pun presiune la vânzare inițial... în timp ce investitorii locali încearcă să atenueze scăderile prin achiziționarea acțiunilor de top”.

La rândul său, Vijay Valecha, director de investiții la Century Financial, a explicat că „impactul la nivel regional asupra economiilor (din Golf) este mixt”.

El a adăugat că „prețurile ridicate ale petrolului oferă un tampon fiscal pentru producători precum Arabia Saudită și Qatar, consolidând veniturile și lichiditatea. Cu toate acestea, comerțul, logistica și turismul, în special în Emiratele Arabe Unite, ar putea fi sub presiune dacă riscurile de transport cresc sau sentimentul regional se deteriorează”.

Atacurile au vizat și zone rezidențiale din apropierea Dubai Marina și Palm Jumeirah. Hotelul Fairmont The Palm a fost cuprins de flăcări, iar clădirea emblematică Burj Al Arab a suferit avarii.

Fairmont The Palm fusese recent vândut pentru 325 de milioane de dolari către Arzan Investment Management din Kuweit, tranzacție considerată un indicator al cererii crescute în sectorul ospitalității din Golf.

Evenimentele au avut loc în timpul lunii sfinte Ramadan, perioadă în care întâlnirile corporative de tip iftar și suhoor reprezintă momente importante pentru consolidarea relațiilor de afaceri.

Mai multe evenimente organizate de companii precum Emirates, Masdar, Mubadala sau GEMS au fost anulate sau amânate.

Într-o regiune în care relațiile personale joacă un rol esențial în mediul de afaceri, întreruperea acestor întâlniri adaugă un cost suplimentar perturbărilor deja existente.