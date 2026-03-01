Baconschi, despre mandatul lui Nicuşor Dan: Moşteneşte un sistem cu inerţie puternică

Fostul ministru de Externe, Teodor Baconschi, a atras atenţia că preşedintele Nicuşor Dan s-a confruntat, încă de la instalarea sa la Cotroceni, cu o moştenire politică şi administrativă dificilă, provenită din mandatul precedent, potrivit News.

„După cei 10 ani de politică externă construită de Klaus Iohannis, chiar putem vorbi de greaua moştenire!“, a declarat Baconschi.

Potrivit fostului diplomat, provocările nu sunt doar de natură birocratică, ci ţin şi de structurile de putere rămase în administraţie: ambasadori sau consilieri-cheie care păstrează doctrinele şi obiceiurile preşedintelui anterior. Baconschi a subliniat că „la aproape un an de când preşedintele Nicuşor Dan s-a instalat la Cotroceni, senzaţia e că Sistemul Iohannis are o inerţie mare!“.

Pe plan extern, contextul este radical diferit faţă de cel în care a activat Iohannis. Dacă fostul preşedinte a gestionat un prim mandat al lui Trump relativ previzibil şi o administraţie Biden clasică, Nicuşor Dan operează într-un mediu marcat de un „Trump 2 absolut disruptiv“, care a generat neîncredere în angajamentele de securitate ale Statelor Unite, a explicat Baconschi.

Fostul ministru a explicat importanţa unei politici pragmatice: România trebuie să îşi menţină legăturile solide cu Uniunea Europeană, dar şi să valorifice relaţia cu SUA, reducând la minimum efectele politicii MAGA. „Trebuie să luăm America lui Trump 2 fără MAGA sau cu cât mai puţină MAGA şi, în acelaşi timp, să jucăm cartea partenerului de pe flancul estic, un aliat fiabil“, a adăugat Baconschi.

La nivel intern, fostul diplomat analizat cu atenţie evoluţiile din AUR, pe care le consideră rezultatul unor strategii interne de sistem.

„Să vedem acum dacă bârfa asta recurentă, că Dungaciu e trimis să-i ia locul lui Simion, se adevereşte. Dacă se adevereşte, atunci înseamnă că Sistemul nu va lăsa să moară de moarte bună acest artificiu suveranist, ci îi pregăteşte o continuare sub o formă mai civilizată“, a afirmat Baconschi.

Pe tema Uniunii Europene, Baconschi a spus că apreciază că proiectele de federalizare sunt greu de realizat în următorul deceniu, iar progresul real se va face prin reducerea birocraţiei şi crearea unui mediu mai flexibil pentru afaceri şi inovaţie.

„Uniunea Europeană nu va evolua prin adoptarea unui nou tratat, ci prin această igienă internă care permite ridicarea unor obstacole artificiale“, explică el.

Fostul ministru a atras atenţia asupra nevoii ca România să îşi gestioneze propria securitate: Articolul 5 din Tratatul NATO nu garantează automat intervenţia tuturor aliaţilor, iar responsabilitatea naţională rămâne esenţială.

„Noi trebuie să ne apărăm înainte ca americanii să ne apere de ruşi“, spune Baconschi, subliniind importanţa pregătirii interne şi a strategiilor de securitate inteligente.

Conform analizei lui Teodor Baconschi, mandatul lui Nicuşor Dan se desfăşoară între provocări interne puternice şi un context internaţional complicat, în care adaptarea rapidă şi deciziile strategice sunt esenţiale pentru consolidarea poziţiei României pe scena internaţională.