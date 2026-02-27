Exclusiv. Trump la București? Adrian Severin: Președinții americani nu fac vizite fără miză

Administrația Prezidențială de la București dorește să îl invite pe președintele american Donald Trump la summitul Formatului București 9 (B9), programat pentru 13 mai, potrivit unor surse de la Cotroceni. Însă un anunț oficial din partea Palatului Cotroceni nu a fost făcut până în acest moment.

Potrivit acelorași surse, „în mod tradițional, președintele SUA este invitat la summiturile formatului București 9”, iar participarea s-a realizat, de-a lungul timpului, fie fizic, fie prin videoconferință. În 2022, de exemplu, președintele american de atunci, Joe Biden, și secretarul de stat Antony Blinken au participat la summitul B9 în format online.

Sursele citate mai arată că, în cazul în care Trump nu va putea fi prezent, este posibil ca SUA să fie reprezentate de actualul secretar de stat, Marco Rubio. În acest context, fostul ministru de Externe Adrian Severin privește cu rezerve scenariul unei prezențe la nivel prezidențial și insistă că o astfel de vizită nu poate fi desprinsă de logica interesului strategic american.

„Nu este o imposibilitate ca președintele SUA să vină la București, dar probabilitatea mi se pare foarte redusă”, afirmă Severin. „Să vină la București președintele Trump, ca orice alt președinte al Americii de până la el și de după el, trebuie să aibă o agendă. Ei nu fac vizite care să nu aibă o miză.”

Formatul B9 a fost lansat în 2015 de președinții de atunci ai României și Poloniei, Klaus Iohannis și Andrzej Duda, în contextul anexării Crimeei de către Rusia. Platforma a fost gândită ca un mecanism de consultare și coordonare a pozițiilor statelor NATO de pe flancul estic.

Ultimul summit B9 organizat la București a avut loc în 2022, la câteva luni după declanșarea invaziei ruse în Ucraina. Atunci, liderii celor nouă state au condamnat „agresiunea neprovocată și nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei”, au reiterat sprijinul pentru Kiev și pentru întărirea flancului estic și au subliniat importanța legăturii transatlantice. De asemenea, au salutat decizia Finlandei și Suediei de a solicita aderarea la NATO, procese finalizate ulterior, în 2023 și 2024.

Cea mai recentă reuniune B9 a avut loc la Vilnius, în Lituania, în prezența secretarului general al NATO, Mark Rutte, și a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. În această ecuație, Severin pune o întrebare esențială: „Trebuie să ne gândim care ar putea fi miza, care ar putea fi agenda pentru care s-ar deplasa președintele Trump la București. Că cineva ne-a zis că a fos invitat nu este suficient”, a declarat el în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei.

„Trebuie să întrebăm Guvernul român ce ofertă are de făcut Statelor Unite pentru a-l aduce aici pe președintele Statelor Unite ale Americii”, a mai punctat fostul ministru de Externe.

Adrian Severin amintește că, în trecut, fiecare vizită prezidențială americană la București a avut o justificare strategică clară. În 1997, când Bill Clinton a ajuns în România, contextul era cel al refuzului aderării la NATO. „Noi am insistat atunci să vină aici oferindu-i parteneriatul strategic în condițiile în care el ne refuzase intrarea în NATO”, spune diplomatul. El scoate în evidență faptul că vizita a fost parte a unui compromis diplomatic menit să mențină relația bilaterală la un nivel înalt.

În cazul lui George W. Bush, explicația a fost legată de războiul din Irak. „A venit pentru că România tocmai intrase în NATO, iar el dorea să intervină în Irak. România era necesară pentru acest război”, a adăugat apoi Adrian Severin. În 2008, prezența americană la București a fost legată de organizarea summitului NATO, un eveniment multilateral major.

„Trebuie să vedem care este oferta românească de nerefuzat, oferta tentantă pentru care președintele Statelor Unite ar veni la București”, insistă Adrian Severin.

În opinia sa, dacă Donald Trump ar participa la summitul B9, motivația ar putea depăși cadrul strict NATO. „Singurul motiv pe care-l văd este să producă o fisură în blocul european. Să încerce să desprindă statele est-europene de statele vest-europene. De data asta nu atât în cadrul NATO, cât în cadrul Uniunii Europene”, a precizat el în cadrul interviului pentru Evenimentul Zilei.

Afirmația sa vine într-un moment în care relația dintre Washington și capitalele vest-europene a fost marcată, în diferite etape, de divergențe referitoare la comerțul, apărarea sau autonomia strategică europeană. Totuși, Adrian Severin este sceptic că România ar putea juca rolul de pivot într-o asemenea strategie. „Nu știu dacă România poate servi acestui scop pentru că, deocamdată, România are o obediență față de Bruxelles”, a mai spus diplomatul.

El atrage atenția și asupra atmosferei politice în care s-ar desfășura o eventuală vizită și spune că „Nu știu dacă Trump crede că va veni la București într-o atmosferă prietenoasă față de obiectivele sale sau într-una, să spunem, rece. Și nu cred că este tentat să vină într-o asemenea atmosferă”.

Săptămâna trecută, președintele României, Nicușor Dan, a participat la Washington la reuniunea Consiliului pentru Pace prezidată de Donald Trump. El a avut un schimb de saluturi cu liderul american și discuții cu oficiali precum Marco Rubio și Steve Witkoff, emisar al lui Trump în Orientul Mijlociu.

În acel context, șeful statului român a afirmat că România ar putea contribui la reconstrucția școlilor și la reformarea unor sisteme precum administrația publică și poliția în Gaza. Toate aceste contacte pot fi citite drept semnale de deschidere diplomatică. Însă, în opinia lui Adrian Severin, simbolismul nu este suficient.

„Președinții americani nu fac vizite fără miză”, spune el. Iar miza, în cazul unei eventuale deplasări la București, trebuie să fie una clară, concretă și strategică pentru Washington. Până la un anunț oficial, invitația rămâne în sfera intenției. Iar răspunsul, dacă va veni, va spune la fel de mult despre prioritățile Americii, cât și despre capacitatea României de a se poziționa într-un joc geopolitic tot mai fragmentat.