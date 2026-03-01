Ministrul Apărării îl laudă pe Nicușor Dan: Până acum era acuzat că nu găsim uşa la Casa Albă

Prezența președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace de la Washington a fost descrisă de ministrul Apărării, Radu Miruță, drept un moment important pentru poziționarea României în raport cu noua administrație americană. Oficialul a respins criticile potrivit cărora Bucureștiul ar fi pierdut accesul la nivel înalt în Statele Unite și a susținut că participarea la reuniune a demonstrat contrariul.

Întrebat dacă șeful statului a procedat corect mergând la Washington, ministrul Apărării a răspuns ferm.

„Nu cred, sunt convins că da. Până acum, România era acuzată, preşedintele era acuzat că nu găsim uşa la Casa Albă după noua administraţie. Uite, nu doar că am găsit uşa, uite că stăm lângă preşedinţele Statelor Unite. A fost o oportunitate pe care România a fructificat-o şi este în interesul României şi a românilor să se fructifice astfel de activităţi. Cei care îşi doreau să fie un eşec au rămas cu verbul incomplet pronunţat”, a declarat Radu Miruţă la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

Ministrul a sugerat că simpla apropiere instituțională și vizibilitatea la un asemenea nivel transmit un mesaj puternic în plan diplomatic.

Radu Miruță a comentat și momentul în care Donald Trump l-a menționat pe Nicușor Dan folosind o funcție greșită, precizând că nu consideră acest detaliu drept unul relevant în economia relației dintre cele două state. În opinia sa, astfel de scăpări pot apărea într-un cadru oficial, însă nu schimbă fondul mesajului transmis și nici direcția colaborării bilaterale.

Ministrul a insistat asupra faptului că esențial este tonul și conținutul declarațiilor făcute despre România, care au fost apreciative și au depășit nivelul unor simple formule diplomatice. El a arătat că referirile la români și la președintele țării au avut consistență și au transmis un semnal pozitiv, ceea ce, în viziunea sa, reprezintă un câștig real pentru imaginea României pe plan internațional.

Potrivit acestuia, mesajele adresate României au avut o consistență diferită față de formulările protocolare folosite în alte cazuri.

În contextul consolidării relațiilor bilaterale, au apărut informații potrivit cărora președintele american ar putea ajunge în România în luna mai, la summitul B9+. Invitația a fost deja transmisă, iar participarea este analizată în aceste zile, având în vedere că reuniunea este axată pe teme de securitate regională și pe coordonarea sprijinului pentru Ucraina. Totuși, este luat în calcul și scenariul în care liderul american nu va participa personal, urmând să desemneze un reprezentant.

„Sursele citate spun că există posibilitatea ca Donald Trump să nu participe personal la summit și să îl trimită în schimb pe Marco Rubio.”

Decizia finală ar urma să fie luată în apropierea datei reuniunii, în funcție de evoluțiile politice și diplomatice din perioada următoare.