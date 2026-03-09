E groasă cu Iranul. Hai LIVE cu Turcescu

Unii au crezut că va fi simplu, dar nu e: războiul împotriva Iranului e mai complicat decât părea. Dincolo de bombe și infrastructură, prețul petrolului crește, investițiile suferă, bursele scad. E nasol. Podcastul de azi e mai ales despre asta: Iran, marea capcană. Cu Adrian Severin și Robert Turcescu. HAI live, de la 12.00, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.

