HAI România!

E groasă cu Iranul. Hai LIVE cu Turcescu

Unii au crezut că va fi simplu, dar nu e: războiul împotriva Iranului e mai complicat decât părea. Dincolo de bombe și infrastructură, prețul petrolului crește, investițiile suferă, bursele scad. E nasol. Podcastul de azi e mai ales despre asta: Iran, marea capcană. Cu Adrian Severin și Robert Turcescu. HAI live, de la 12.00, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.

1
1
Youtube - HAI România!

HAI România!

Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă