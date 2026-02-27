Decizie nefavorabilă din partea instanței pentru Horațiu Potra. Sentința nu este definitivă

Judecătoria Mediaș a decis completarea unei sentințe civile și l-a obligat pe Horațiu Potra să achite 9.892,6 lei cheltuieli de judecată într-un litigiu privind un teren de 14.400 mp. Hotărârea nu este definitivă.

O nouă hotărâre pronunțată de Judecătoria Mediaș îl obligă pe Horațiu Potra la plata sumei de 9.892,6 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Decizia a fost dată în data de 22 decembrie 2025, în dosarul nr. 4671/257/2022, și a fost publicată recent pe portalul ReJust. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Măsura vine în completarea unei sentințe civile pronunțate la 1 august 2025, în cadrul unui litigiu privind posesia unui teren cu suprafața totală de 14.400 de metri pătrați. Procesul a fost deschis de Luchian Lenuța, Luchian Filon și Luchian Nicolae Daniel, care au formulat o acțiune posesorie împotriva lui Horațiu Potra, cunoscut drept “șeful mercenarilor”.

Prin sentința civilă nr. 9/01.08.2025, instanța a admis în parte cererea reclamanților. Judecătoria a dispus ca pârâtul să lase reclamanților terenul în deplină și liniștită posesie. Suprafețele sunt înscrise în cărțile funciare cu numerele 110657, 110658, 110659 și 114957. Totodată, instanța a stabilit obligația încetării oricărei tulburări a posesiei și plata sumei de 9.300 de lei cu titlu de prejudiciu material.

După pronunțarea sentinței, reclamanții au sesizat instanța cu o cerere de completare a dispozitivului hotărârii. Aceștia au arătat că, deși în motivarea deciziei era menționată obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, această dispoziție nu figura în partea executorie a hotărârii.

Instanța a constatat existența unei omisiuni de pronunțare asupra unui capăt de cerere accesoriu, situație reglementată de art. 444 din Codul de procedură civilă. Potrivit documentelor depuse la dosar, reclamanții au dovedit cheltuieli de judecată în valoare totală de 9.892,6 lei. Prin hotărârea din 22 decembrie 2025, Judecătoria Mediaș a admis cererea și a dispus completarea dispozitivului sentinței, în sensul obligării lui Horațiu Potra la plata acestei sume.

Decizia a fost pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței. Conform minutei, pârâtul are dreptul de a formula apel în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii. Apelul se depune la Judecătoria Mediaș.

În acest moment, obligația de plată a sumei de 9.892,6 lei nu este definitivă, fiind supusă căii de atac prevăzute de lege.