Audiența Realitatea Plus în timpul suspendării de trei ore. Câte persoane au urmărit postul

Realitatea Plus a înregistrat audiențe sub media obișnuită în seara în care emisia i-a fost suspendată timp de trei ore, în urma unei decizii a CNA. Deși postul și-a îndemnat publicul să lase televizoarele deschise pe durata sancțiunii, cifrele au arătat o scădere față de nivelul obișnuit, scrie Pagina de Media.

La ultimele alegeri George Simion, liderul AUR și susținătorul Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei, a plătit peste un milion de euro pentru o zi de promovare la Realitatea PLUS.

Potrivit informațiilor obținute de Snoop.ro, facturile de promovare ale AUR pe Realitatea TV au fost considerate neconforme de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), care a decis să nu ramburseze partidului peste 17 milioane de lei. AEP a trimis și o sesizare la Parchet.

Realitatea PLUS este urmașa Realitatea TV, care în 2019, după o insolvență de 6 ani în care nu a plătit nici un leu la stat, s-a închis. Lăsând 130 de milioane de lei gaură bugetului de stat și mutând toată televiziunea, cu o nouă licență, tot cu aprobarea CNA, pe o altă firmă.

Ce scria atunci Newsweek: “Vestea că, în sfârșit, Consiliul Național al Audiovizualului a decis retragerea licenței Realitatea TV nu l-a impresionat foarte tare pe Cozmin Gușă, cel care deține controlul televiziunii.

De câțiva ani, aceste are și licența pentru Realitatea Plus, post TV discret, dar activ. Tot marți, CNA a permis ca Realitatea Plus să preia programele Realitatea TV. Practic, Realitatea TV va continua să existe prin intermediul Realitatea Plus (...)

Realitatea Media SA a pierdut licența Realitatea TV din cauza datoriilor enorme: peste 320 de milioane de lei în general, din care aproape 130 de milioane de lei numai la stat. Prin comparație, deținătoarea licenței Realitatea Plus, Geopol International SRL, o duce foarte bine: are datorii de „numai" 4,2 milioane de lei (dar nici un leu nu este datorat statului, conform ANAF) și pierderi, în 2018, de aproape 120.000 de lei la venituri de aproape 1,2 milioane de lei.“ (septembrie 2019)

Chiar și în aceste condiții, televiziunea a rămas în top 10 la nivel național. La nivel național, Realitatea Plus a avut o medie de 150.000 de telespectatori, situându-se după România TV și Antena 3 CNN în segmentul știrilor. În clasamentul general al posturilor TV, canalul a ocupat locul al nouălea.

În mediul urban, postul controlat de familia lui Maricel Păcuraru s-a clasat pe poziția a opta, cu o medie de 105.000 de telespectatori. Pe publicul comercial, televiziunea s-a aflat în partea inferioară a clasamentului, însă a înregistrat audiențe peste Digi24, chiar și în intervalul afectat de suspendare.

Evoluția pe ore, la nivel național, a indicat diferențe vizibile între perioada dinaintea suspendării, intervalul sancționat și momentul reluării emisiei. Între 17.00 și 18.00, înainte de întrerupere, postul avea 208.000 de telespectatori. În prima oră de suspendare, între 18.00 și 19.00, cifra a fost de 205.000.

Ulterior, audiența a scăzut la 130.000 în intervalul 19.00 – 20.00 și la 115.000 între 20.00 și 21.00. După reluarea emisiei, între 21.00 și 22.00, audiența a urcat la 245.000 de telespectatori.

Consiliul Național al Audiovizualului a hotărât, pe 11 februarie, aplicarea uneia dintre cele mai severe sancțiuni prevăzute de lege: suspendarea emisiei pentru trei ore. În intervalul 18.00 – 21.00 din 19 februarie, postul a fost obligat să difuzeze exclusiv textul sancțiunii, pentru a informa publicul despre abaterile constatate.

Sancțiunea a vizat o serie de încălcări înregistrate pe parcursul a zece zile din luna noiembrie, în perioada 1 – 21 noiembrie, înainte de debutul oficial al campaniei electorale pentru Primăria Capitalei. Printre aspectele reținute s-au numărat promovarea intensă a Ancăi Alexandrescu înaintea începerii campaniei și atacarea contracandidaților săi. CNA a apreciat că în dezbaterile analizate nu a fost respectat principiul imparțialității.

În intervalul 18.00 – 21.00, la nivel național, clasamentul audiențelor a fost condus de Pro TV, cu 1.572.000 de telespectatori, urmat de Kanal D (837.000) și Antena 1 (627.000). România TV a avut 379.000 de telespectatori, iar Happy Channel 355.000. Antena Stars a înregistrat 289.000, Antena 3 CNN – 223.000, DigiSport 1 – 154.000, Realitatea Plus – 150.000 și Pro Cinema – 125.000.

În pofida suspendării, Realitatea Plus a rămas prezentă în topul primelor zece posturi la nivel național, însă cu audiențe mai reduse comparativ cu serile obișnuite.