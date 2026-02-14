AUR, plătitor oficial al contractelor media cu Realitatea TV

Familia Păcuraru este implicată în relații financiare cu Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), partidul condus de George Simion, într-un context în care firmele controlate de membrii familiei primesc plăți regulate pentru servicii de promovare media, potrivit România TV.

Sumele încasate lunar de la AUR către societăți ale familiei Păcuraru se ridică la zeci de mii de euro, iar unele dintre fiicele acestora au primit funcții politice în partidul condus de Simion.

Potrivit articolului original, AUR ar fi angajat firma DBV Media House SRL pentru serviciile de promovare media pentru anul 2026, încasând din partea partidului contracte lunare de aproximativ 60.000 de euro plus TVA pentru materialele produse și difuzate.

Această firmă este arătată în sursă ca fiind controlată de PHG Media, societate al cărei acționar este Daniela Madi Păcuraru, soția lui Maricel Păcuraru.

La rândul său, PHG Media este implicată în fluxurile financiare dintre partidul lui George Simion și societățile din cadrul grupului.

Plățile ar fi continuat și după perioada campaniei electorale, iar în trecut firma familiei Păcuraru ar fi primit în total mai multe milioane de euro din fonduri provenite de la partid pentru diverse emisiuni sau servicii de promovare.

Firmele menționate în articolul de bază includ DBV Media House SRL – firmă deținută de familia Păcuraru – și PHG Media, societatea controlată de soția lui Maricel Păcuraru. Ambele sunt implicate în recepționarea banilor proveniți de la AUR pentru producerea și difuzarea conținutului media.

Conform articolului de referință, serviciile pentru care se plătește includ producerea de materiale și emisiuni derulate pe televiziunea Realitatea Plus, iar plățile aparent sunt programate pe tot anul 2026.

Articolul original menționează, de asemenea, că o altă fiică a familiei, Alexandra Beatrice Bertalan-Păcuraru, a fost desemnată vicepreședinte al AUR pe zona Dobrogea.

Această indicație apare în contextul prezentării relațiilor strânse dintre conducerea partidului și membrii familiei Păcuraru.

În știrea sursă apare un citat atribuit fiicei lui Maricel Păcuraru, în care aceasta explică motivele pentru implicarea sa: „România moare. Ăsta este motivul pentru care am acceptat această propunere să mă implic politic”, potrivit România TV.