Nicușor Dan pune sub semnul întrebării credibilitatea internațională a lui George Simion în cazul Visa Waiver

Subiectul programului Visa Waiver a reapărut în dezbaterea publică după declarațiile președintelui Nicușor Dan făcute la finalul reuniunii informale a Consiliului European.

Întrebările jurnaliștilor au vizat acuzațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora liderul AUR, George Simion, ar fi avut un rol în contextul deciziei administrației americane privind programul de eliminare a vizelor pentru români.

Președintele a precizat că nu deține date suplimentare care să confirme o asemenea implicare, subliniind că evaluarea trebuie făcută pe baza faptelor cunoscute public.

„Nu am mai multe informaţii decât aveţi dvs. special pe chestiunea asta”, a declarat Nicușor Dan.

În intervenția sa, șeful statului a mutat accentul de la presupusele intervenții politice la imaginea internațională a liderilor politici români și la modul în care aceasta influențează relațiile diplomatice.

„Nu am mai multe informaţii decât aveţi dvs. special pe chestiunea asta, însă ce este relevant, în opinia mea, este că acelaşi om politic român a mulţumit, în urmă cu 8-9 luni, a mulţumit Statelor Unite că ne-au scos din acest program”, a afirmat președintele Nicușor Dan.

El a invocat și episodul unei vizite în Statele Unite a liderului AUR, menționând lipsa întâlnirilor oficiale.

„Şi, de asemenea, că acelaşi om politic, cu o numeroasă delegaţie, nu a fost primit de nimeni în Statele Unite”, a continuat Nicușor Dan.

Declarația s-a încheiat cu o concluzie privind percepția internațională a liderilor politici români.

„Asta e relevant pentru credibilitatea pe care oamenii ăştia o au pe plan internaţional”, a spus președintele.

Integrarea României în programul Visa Waiver este considerată una dintre cele mai importante ținte diplomatice ale statului român în relația cu Statele Unite. Accesul în acest mecanism ar permite călătorii fără viză pentru șederi scurte și ar reprezenta un semnal de consolidare a parteneriatului strategic bilateral.

Autoritățile române au susținut în mod constant că îndeplinirea criteriilor tehnice și politice este esențială pentru includerea în program, iar deciziile finale aparțin administrației americane.