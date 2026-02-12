Nicușor Dan critică amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților: E o tergiversare, o vedem cu toții

Președintele României, Nicușor Dan, a criticat public decizia Curții Constituționale de a amâna din nou pronunțarea privind constituționalitatea actului normativ care modifică pensiile magistraților. Șeful statului consideră că situația se prelungește de prea mult timp și că societatea așteaptă o soluție clară.

Declarațiile au fost făcute joi seară, după ce Curtea Constituțională a decis pentru a cincea oară să amâne pronunțarea în acest dosar, stabilind un nou termen pentru data de 18 februarie.

Președintele a subliniat că, deși respectă independența instituției, problema reformei pensiilor magistraților trebuie clarificată.

„Nu vreau că comentez foarte mult pentru că este o autoritate care are în mod constituţional libertatea de apreciere, însă este o problemă pe care societatea o vrea rezolvată, o problemă care trenează în societatea noastră de multă vreme şi eu îmi doresc o asumare din partea Curţii Constituţionale”, a declarat Nicuşor Dan.

Întrebat direct dacă amânările repetate pot fi considerate o tergiversare, președintele a răspuns fără echivoc.

„Evident că e o tergiversare, o vedem cu toţii”, a spus Nicușor Dan.

Declarația reflectă tensiunile existente în jurul reformei pensiilor de serviciu, un subiect care a generat dezbateri politice și juridice în ultimii ani, dar și presiuni din partea instituțiilor europene în contextul reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Amânările succesive ale pronunțării Curții Constituționale au menținut incertitudinea juridică asupra modificărilor legislative adoptate de Parlament și Guvern în acest domeniu.

Curtea Constituțională a decis miercuri să amâne din nou luarea unei decizii privind reforma pensiilor magistraților, stabilind termen pentru 18 februarie. Este a cincea amânare consecutivă în acest dosar.

Instanța constituțională a explicat că amânarea este determinată de necesitatea analizării unor documente suplimentare depuse de autorul sesizării.

Potrivit CCR, deliberările au fost întrerupte pentru studierea documentelor depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție la data de 10 februarie 2026.

În documentele transmise Curții Constituționale, Înalta Curte de Casație și Justiție solicită sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene în legătură cu legea pensiilor de serviciu.

Instanța supremă susține că modificările legislative ar putea trata în mod discriminatoriu magistrații în raport cu alte categorii de beneficiari ai pensiilor speciale și ar putea afecta stabilitatea financiară a sistemului judiciar.

Potrivit documentelor depuse la CCR, legea pensiilor de serviciu ar trata „discriminatoriu” magistraţii în raport cu alţi beneficiari de astfel de pensii şi ar „reduce sub nivelul adecvat siguranţa financiară a judecătorilor”.

Această solicitare introduce o dimensiune europeană în dezbaterea juridică privind pensiile magistraților, ceea ce poate explica prelungirea deliberărilor Curții Constituționale.

Reforma pensiilor magistraților este unul dintre cele mai sensibile subiecte din agenda politică și juridică a României, fiind legată atât de echilibrul bugetar, cât și de independența sistemului judiciar.

În ultimii ani, autoritățile române au încercat să modifice legislația privind pensiile de serviciu pentru a reduce presiunea asupra bugetului de stat și pentru a respecta angajamentele asumate la nivel european.

Pe de altă parte, reprezentanții sistemului judiciar au atras atenția asupra riscurilor pe care modificările legislative le-ar putea avea asupra stabilității profesiei și asupra independenței magistraților.

Decizia Curții Constituționale este așteptată nu doar de mediul politic și juridic, ci și de instituțiile europene, în contextul reformelor structurale asumate de România.