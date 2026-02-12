România se apropie de euro. Nicușor Dan: Asta înseamnă salarii mai mari și firme mai productive

Din cuprinsul articolului Nicușor Dan, despre condițiile de aderare la euro

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat joi seară, la finalul reuniunii informale a Consiliului European, că aderarea României la zona euro ar fi benefică pentru companiile româneşti, acestea urmând să devină mai productive, iar salariile oferite angajaţilor să fie mai mari.

„Trecerea României la euro e benefică în sensul că, cu cât economia ta este mai integrată într-o economie care permite firme care se desfăşoară pe spaţii mai largi, cu atât firmele alea vor fi mai productive, cu atât salariile pe care aceste firme le vor plăti vor fi mai mari”, a afirmat Nicuşor Dan.

Șeful statului a mai spus că, pentru a intra în zona euro, România trebuie să atingă anumiţi indicatori referitori la deficitul bugetar și datoria publică.

„Condiţiile sunt însă cele pe care le cunoaştem. România îşi propune să atingă respectivii indicatori într-un orizont de trei-patru ani de acum încolo”, a adăugat Nicuşor Dan.

Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor europene privind competitivitatea, piața unică și măsurile necesare pentru susținerea creșterii economice în statele membre. Președintele a mai declarat că integrarea României în zona euro ar putea facilita accesul firmelor românești la piețe mai mari și ar stimula productivitatea și salariile.