Politica

Dragoș Sprînceană contestă acuzațiile AUR: Minte cu nerușinare

Dragoș Sprînceană. Sursa foto: Facebook
Dragoș Sprînceană, antreprenor român stabilit în Statele Unite, s-a aflat în centrul unui conflict cu partidul AUR, după ce senatorul Petrișor Peiu a făcut declarații despre posibile negocieri politice și implicarea lui în activități de lobby în SUA. Afaceristul a oferit mai multe explicații despre scandal pe Facebook.

Dragoș Sprînceană contestă acuzațiile AUR

Peiu a susținut că Sprînceană ar fi dorit să candideze pe listele partidului și că ar fi fost nemulțumit de refuzul AUR de a colabora cu el pentru consultanță politică. Sprînceană a publicat pe Facebook mai multe mesaje care, susține el, demonstrează că partidul a furnizat informații false.

Antreprenorul a acuzat partidul că „minte cu nerușinare” și a contestat declarațiile senatorului privind organizarea întâlnirilor.

Petrișor Peiu și Marius Lulea

Petrișor Peiu și Marius Lulea. Sursa foto: Captruă video Facebook

„Dragii români care le credeți minciunile acestora – Hai sa atașam mesajele cu mine și el, sa demonstrăm cum mint cu nerușinare pe toată lumea! Domnul Petrișor Peiu a spus că aș fi cerut întâlnirea cu doar 30 de minute înainte. Mesajele demonstrează că am făcut solicitarea cu o zi înainte,” a scris Sprînceană.

„Nu am vrut să mă alătur partidului”

El a mai clarificat că nu urmărește beneficii politice: „Nu am vrut să mă alătur partidului. Am încercat să construim o colaborare profesională, dar nu puteam să mă implic într-un proiect care să-mi afecteze principiile.”

Sprînceană a criticat, de asemenea, acțiunile de lobby ale liderului AUR, George Simion, în legătură cu programul Visa Waiver, considerând că acestea au afectat negativ imaginea României în Statele Unite:„Ceea ce contează este că anumite acțiuni politice au adus prejudicii țării.”

Sprînceană a publicat dovezi

Afaceristul a arătat capturi de ecran care, potrivit lui, dovedesc contrariul acuzațiilor legate de consumul de alcool sau organizarea întâlnirilor. El a mai spus că poziția sa profesională în SUA este prioritară și că nu intenționează să se alăture vreunui partid din România.

„Ei au spus ca eu am vrut sa ma alatur lor, dar nu, ei au incercat doi ani, am incercat sa ne imprietenim, dar nu, nu pot sa ma asociez cu asa ceva.

Ar fi ca si cum m-as impusca singur in picior. Mi-a cerut de ani de zile sa-l aduc la Mar a Lago, sa faca o poza cu Trump, sa ia cina cu el. Am fost asociat cu PNL, mi-am dat demisia, am prieteni si la AUR. Mi-a trimis o solicitare prin care imi cerea 1 milion de euro.

Ca om de afaceri stiu cat costa toate astea (nr. – spitale), nu sunt genu care ar face donatii de 1 milion, cum e domnul Gigi Becali.”, a mai spus Sprînceană.

