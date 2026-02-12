Dragoș Sprînceană contestă acuzațiile AUR: Minte cu nerușinare

Dragoș Sprînceană, antreprenor român stabilit în Statele Unite, s-a aflat în centrul unui conflict cu partidul AUR, după ce senatorul Petrișor Peiu a făcut declarații despre posibile negocieri politice și implicarea lui în activități de lobby în SUA. Afaceristul a oferit mai multe explicații despre scandal pe Facebook.

Peiu a susținut că Sprînceană ar fi dorit să candideze pe listele partidului și că ar fi fost nemulțumit de refuzul AUR de a colabora cu el pentru consultanță politică. Sprînceană a publicat pe Facebook mai multe mesaje care, susține el, demonstrează că partidul a furnizat informații false.

Antreprenorul a acuzat partidul că „minte cu nerușinare” și a contestat declarațiile senatorului privind organizarea întâlnirilor.

El a mai clarificat că nu urmărește beneficii politice: „Nu am vrut să mă alătur partidului. Am încercat să construim o colaborare profesională, dar nu puteam să mă implic într-un proiect care să-mi afecteze principiile.”

Sprînceană a criticat, de asemenea, acțiunile de lobby ale liderului AUR, George Simion, în legătură cu programul Visa Waiver, considerând că acestea au afectat negativ imaginea României în Statele Unite:„Ceea ce contează este că anumite acțiuni politice au adus prejudicii țării.”

Afaceristul a arătat capturi de ecran care, potrivit lui, dovedesc contrariul acuzațiilor legate de consumul de alcool sau organizarea întâlnirilor. El a mai spus că poziția sa profesională în SUA este prioritară și că nu intenționează să se alăture vreunui partid din România.

„Ei au spus ca eu am vrut sa ma alatur lor, dar nu, ei au incercat doi ani, am incercat sa ne imprietenim, dar nu, nu pot sa ma asociez cu asa ceva. Ar fi ca si cum m-as impusca singur in picior. Mi-a cerut de ani de zile sa-l aduc la Mar a Lago, sa faca o poza cu Trump, sa ia cina cu el. Am fost asociat cu PNL, mi-am dat demisia, am prieteni si la AUR. Mi-a trimis o solicitare prin care imi cerea 1 milion de euro. Ca om de afaceri stiu cat costa toate astea (nr. – spitale), nu sunt genu care ar face donatii de 1 milion, cum e domnul Gigi Becali.”, a mai spus Sprînceană.